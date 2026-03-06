Cityflitzer-Kunden sollen bald tiefer in die Tasche greifen: "Wir müssen reagieren"

Vor allem Autofahrer spüren wegen des Kriegs im Nahen Osten derzeit die deutlichen Preisanstiege beim Tanken. Das Leipziger Unternehmen Cityflitzer reagiert.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Der Krieg im Nahen Osten geht auch Deutschland nicht spurlos vorbei, so spüren vor allem Autofahrer derzeit die deutlichen Preisanstiege beim Tanken. Das Leipziger Unternehmen Cityflitzer, das zu teilAuto gehört, sieht sich daher zu einem Schritt gezwungen, der nicht allen Nutzern gefallen wird.

Cityflitzer-Kunden müssen ab 20. April tiefer in die Tasche greifen.
Cityflitzer-Kunden müssen ab 20. April tiefer in die Tasche greifen.

"Wir müssen reagieren, um das Carsharing-Angebot wirtschaftlich nicht zu gefährden", schrieb das Cityflitzer-Team am Freitagvormittag in seinem Newsletter an seine Kunden.

Daher erhöht sich der Kilometerpreis von aktuell noch 28 Cent auf 31 Cent. Ein bisschen Zeit bleibt bis dahin aber noch, die Änderung tritt erst am 20. April in Kraft.

Die ständig weiter steigenden Kraftstoffpreise infolge der eskalierenden Auseinandersetzungen im Nahen Osten treffen das Unternehmen "sehr hart und wir kommen an die Grenzen unserer Kalkulation".

Und so sei die Preiserhöhung unvermeidbar gewesen. Man wolle trotzdem vorerst moderat erhöhen und die weitere Entwicklung in der nächsten Zeit beobachten.

Sinken die Preise dauerhaft, wird Erhöhung möglicherweise zurückgenommen

Bisher kostet der Kilometer 28, dann aber 31 Cent.
Bisher kostet der Kilometer 28, dann aber 31 Cent.

Die Erhöhung "auf Sicht" bedeute allerdings auch, dass eine stärkere Steigung nicht ausgeschlossen werden kann - je nachdem, wie sich die Preise weiterentwickeln.

Aber: "Sollten die Preise wieder stark fallen und über einen absehbaren Zeitraum konstant bleiben, werden wir die Erhöhung kritisch prüfen und ggf. zurücknehmen", ergänzt Cityflitzer.

Das Unternehmen weist jedoch auch darauf hin, dass es nicht gewinnmaximierend arbeitet, sondern die "Interessen der unterschiedlichen Berührungsgruppen" ausgleicht. Bedeutet: Überschüsse sollen auch in Zukunft mehrheitlich in den Ausbau und die Verbesserung der Dienstleistung investiert werden.

Die letzte reguläre Preiserhöhung ist mittlerweile vier Jahre her, damals wurde der Kilometerpreis von 24 auf 28 Cent erhöht, der Stundenpreis von 2,40 auf 2,80 Euro. Davor waren die aufgerufenen Preise 15 Jahre lang stabil.

Die aktuelle sowie die neue Preisliste findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

