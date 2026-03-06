Cityflitzer-Kunden sollen bald tiefer in die Tasche greifen: "Wir müssen reagieren"

Leipzig - Der Krieg im Nahen Osten geht auch Deutschland nicht spurlos vorbei, so spüren vor allem Autofahrer derzeit die deutlichen Preisanstiege beim Tanken . Das Leipziger Unternehmen Cityflitzer, das zu teilAuto gehört, sieht sich daher zu einem Schritt gezwungen, der nicht allen Nutzern gefallen wird.

Cityflitzer-Kunden müssen ab 20. April tiefer in die Tasche greifen. © cityflitzer.de

"Wir müssen reagieren, um das Carsharing-Angebot wirtschaftlich nicht zu gefährden", schrieb das Cityflitzer-Team am Freitagvormittag in seinem Newsletter an seine Kunden.

Daher erhöht sich der Kilometerpreis von aktuell noch 28 Cent auf 31 Cent. Ein bisschen Zeit bleibt bis dahin aber noch, die Änderung tritt erst am 20. April in Kraft.

Die ständig weiter steigenden Kraftstoffpreise infolge der eskalierenden Auseinandersetzungen im Nahen Osten treffen das Unternehmen "sehr hart und wir kommen an die Grenzen unserer Kalkulation".

Und so sei die Preiserhöhung unvermeidbar gewesen. Man wolle trotzdem vorerst moderat erhöhen und die weitere Entwicklung in der nächsten Zeit beobachten.