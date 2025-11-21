Jetzt kommt der Frost nach Sachsen! So eisig wird das Wochenende

Leipzig - Die Menschen in Sachsen müssen sich am Wochenende warm anziehen, es wird frostig!

In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen teils sogar bis auf -12 Grad ab. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Der Freitag zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Temperaturen von -4 bis 1 Grad bereits in der Nacht von seiner eiskalten Seite.

Tagsüber kommt es dabei vor allem im Bergland zu Dauerfrost, örtlich kann es also glatt werden.

In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen dann weiter auf -5 bis -8 Grad und über Schneeflächen sowie in höheren Lagen sogar bis auf -12 Grad ab. Der Tag selbst gestaltet sich im Freistaat dann jedoch vielfach sonnig und heiter.

In der Nacht auf Sonntag bleibt es ähnlich kalt, bei schwachem Wind aus Ost bis Südost. Tagsüber dafür heiter bis wolkig.

Später ziehen Wolken auf, sodass im Südwesten Schnee möglich ist. Lokal warnt der Wetterdienst vor gefrierendem Regen bei Temperaturen zwischen -2 und -8 Grad.