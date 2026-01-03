"Keine Interventionen": Dutzende Menschen demonstrieren in Leipzig gegen US-Angriff auf Venezuela

Leipzig - Der Angriff auf Venezuela durch die USA beschäftigt auch die Menschen in Leipzig . Etwa 70 Menschen versammelten sich am Samstagabend zu einer Kundgebung auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof, um ihre Solidarität mit der Bevölkerung des südamerikanischen Landes auszudrücken.

Zahlreiche Menschen demonstrierten am Samstagabend in Leipzig gegen den Angriff der USA auf Venezuela. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Nieder mit dem US-Imperialismus! Keine Interventionen und kein Regime-Change", hatten die Organisatoren des Protests zuvor in einem Aufruf gefordert.

Der Ankündigung folgten etwa 70 Menschen, die sich ab 18 Uhr auf dem Platz südlich des Hauptbahnhofes versammelten. Nach Informationen von vor Ort soll der Großteil der Teilnehmer aus dem linken Sektor stammen.

Auch Angehörige des als verfassungsfeindlich eingestuften Handala-Vereins, der laut sächsischem Verfassungsschutz mit der Terrororganisation Hamas sympathisiert und das Existenzrecht Israels leugnet, sollen unter den Demonstranten gewesen sein.

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, verlief der Protest friedlich. Nach einer Kundgebung auf dem Willi-Brand-Platz liefen die Teilnehmer in einem Aufzug über die Katharinenstraße, den Markt und die Grimmaische Straße bis zum Augustusplatz, wo die Demo schließlich endete.