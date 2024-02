Lebensmittelaufsicht-Kontrollen schocken mehrere Leipziger Lokale: "Würde Ekel erregen"

Das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt stellte in mehreren Leipziger Betrieben teils erhebliche Mängel fest. (Symbolbild) © 123rf/mikrokon

Wie auf der Website des Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes der Messestadt zu lesen ist, traf es das Bistro Alqusur in der Hedwigstraße besonders hart.

Bereits am 6. Dezember stellte das Amt hier mangelhafte Hygiene sowohl in den Betriebsräumen als auch im Umgang mit Lebensmitteln fest. So war von verschlissenen und schimmeligen Wänden, offen gelagerten Abfällen in der Küche und Abwasser auf dem Boden die Rede.

Besonders heikel: Teilweise wurden Hähnchen und Krautsalat einfach ungekühlt in Plastikboxen auf den Fußboden gelegt. Auch bei diverse Saucen, gekochtem Reis sowie Fleischgerichten wurden unzureichende Kühltemperaturen festgestellt, so das Amt. Das harte Urteil: "Die Gesamtheit der Mängel und Zustände würde beim Verbraucher Ekel erregen."

Nach der Kontrolle entschloss sich das Bistro Alqusur demnach zur freiwilligen Schließung und Reinigung, sodass die Lebensmittelaufsicht eine Woche später wieder grünes Licht geben konnte. Doch diese Freude sollte nicht allzu lange währen: Zum 31. Januar stellte das Bistro den Betrieb vorerst endgültig ein.