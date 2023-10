Leibnitz-Institut für Länderkunde zieht um: Zeremonieller Spatenstich ist gesetzt

Leipzig - Selbst der Regen konnte der Stimmung am heutigen Freitag auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz nichts anhaben. Denn hier trafen sich unter anderem Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) und Institutsdirektor Professor Dr. Sebastian Lentz, um feierlich den Bau des neuen Leibnitz-Instituts für Länderkunde (IFL) einzuleiten.

(v.l.n.r.) Prof. Dr. Sebastian Lentz (Institutsdirektor), Sebastian Gemkow (45, CDU, sächsischer Staatsminister für Wissenschaft) Klara Geywitz, (47, SPD, Bundesministerin für Wohnen), Burkhard Jung (65, SPD, Oberbürgermeister Leipzig) und Prof. Dr. Rainer Danielzyk machten den zeremoniellen Spatenstich. © IfL/Swen Reichhold

Dieser ist schon lange überfällig, denn nicht nur der aktuell noch sehr isolierte Standort am Rande von Leipzig und die fehlenden Büroarbeitsplätze waren ein Problem.

Der Platz reiche einfach nicht mehr aus. So stehen nicht genügend Begegnungs- und Veranstaltungsräume zur Verfügung und auch die Fläche für die Geographische Zentralbibliothek sei zu klein.

Im Frühjahr 2026 soll dies jedoch ein Ende haben und das IFL kehrt in einem neuen Gebäude an seinen Gründungsort in der Innenstadt zurück.

Denn der Vorläufer des Instituts, das 1896 gegründete "Museum für vergleichende Länderkunde", entstand im Gebäude der heutigen Stadtbibliothek.

Sebastian Lentz blickt der Zukunft freudig entgegen: "Das Gebäude erfindet sich gerade neu mit diesem Bau." Er darf sich auf ein sechsstöckiges Bauwerk freuen, welches unter anderem genügend Platz für 150 Büroarbeitsplätze, die üppige Bibliothek und das Archiv bietet.

Doch mit dem neuen Leibnitz-Institut für Länderkunde ist es noch nicht getan. Denn darüber hinaus soll der gesamte Leuschner-Platz ein Update bekommen.