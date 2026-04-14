Leichtes Erdbeben erschüttert Leipzig: Auswirkungen bis zu 70 Kilometer weit spürbar

Leipzig - Ein leichtes Erdbeben erschütterte am Dienstagabend vor allem den Leipziger Süden an der Grenze zu Thüringen.

Die Messgeräte registrierten ein Erdbeben von etwa 3,2 Magnitude. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie zuvor die LVZ berichtete, registrierten die Messegeräte der TU Bergakademie Freiberg gegen 18.22 Uhr etwa 3,2 Magnitude.

Ein Erdbeben dieser Stärke gab es seit knapp einem Jahrzehnt nicht mehr im Bereich um Leipzig.

Wie der Geologe Dr. Lutz Sonnabend vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Gespräch mit TAG24 bestätigte, liegt der Ursprung der Erdstöße wahrscheinlich in etwa 21 Kilometern Tiefe.

Zu spüren waren die Auswirkungen in einem Radius von etwa 60 bis 70 Kilometern bis ins Vogtland, Döbeln und Teile Thüringens hinein.

Genauere Erkenntnisse sollen im Laufe des Mittwochs bekannt gegeben werden.