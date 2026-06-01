Polizeihubschrauber landet vor Tausenden Besuchern in Leipzig

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Am Samstag öffnete das Präsidium der Bereitschaftspolizei Sachsen in Leipzig seine Türen für die Bevölkerung und lud zum großen Tag der Polizei Sachsen ein.

Von Erik-Holm Langhof

Leipzig - Am Samstag öffnete das Präsidium der Bereitschaftspolizei Sachsen in Leipzig-Eutritzsch seine Türen für die Bevölkerung und lud zum großen Tag der Polizei Sachsen ein - samt einiger Highlights.

Besonders beeindruckend: Ein Helikopter landete mitten auf dem Gelände.
Besonders beeindruckend: Ein Helikopter landete mitten auf dem Gelände.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Zwischen 10 und 17 Uhr erhielten Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände an der Dübener Landstraße einen umfangreichen Einblick in die Arbeit der sächsischen Polizei.

Zur offiziellen Eröffnung begrüßten Sachsens Innenminister Armin Schuster (65, CDU) sowie Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (62) die Gäste.

Bereits kurz nach Veranstaltungsbeginn sorgte die Landung eines Polizeihubschraubers samt Spezialkräften für großes Interesse bei den über 12.000 Besuchern. Zunächst war von 6000 Personen die Rede gewesen, die Polizei korrigierte die Zahl am Montag deutlich nach oben.

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Im Laufe des Tages präsentierten verschiedene Polizeibereiche ihre Aufgaben und Einsatzmittel.

Auf mehreren Vorführflächen zeigten unter anderem Diensthundeführer, Polizeireiter, Verkehrspolizisten und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei ihr Können.

Mit dabei: Sachsens Innenminister Armin Schuster (65, CDU, r.) und Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (62).
Mit dabei: Sachsens Innenminister Armin Schuster (65, CDU, r.) und Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (62).  © EHL Media/Dietmar Thomas
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Die Besucher sollten einen Einblick in den Arbeitsalltag sächsischer Polizistinnen und Polizisten bekommen.
Die Besucher sollten einen Einblick in den Arbeitsalltag sächsischer Polizistinnen und Polizisten bekommen.  © EHL Media/Dietmar Thomas

So arbeitet die Polizei: Besucher bekommen exklusiven Einblick

Einsatzeinheiten führten vor, wie sie im Ernstfall agieren.
Einsatzeinheiten führten vor, wie sie im Ernstfall agieren.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Auch ein Wasserwerfer, moderne Einsatztechnik, kriminaltechnische Ausrüstung sowie historische Polizeifahrzeuge konnten aus nächster Nähe besichtigt werden. Ergänzt wurde das Programm durch Informationsstände rund um Ausbildung, Studium und Karrierewege bei der Polizei Sachsen.

Zahlreiche Familien, Interessierte und Medienschaffende nutzten die Gelegenheit, mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen und einen Blick hinter die Kulissen des Polizeialltags zu werfen.

Die Veranstaltung diente neben der Nachwuchsgewinnung insbesondere dazu, die Arbeit der Polizei transparent darzustellen und den direkten Austausch mit der Bevölkerung zu fördern.

Titelfoto: Montage: EHL Media/Dietmar Thomas

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