Polizeihubschrauber landet vor Tausenden Besuchern in Leipzig

Leipzig - Am Samstag öffnete das Präsidium der Bereitschaftspolizei Sachsen in Leipzig -Eutritzsch seine Türen für die Bevölkerung und lud zum großen Tag der Polizei Sachsen ein - samt einiger Highlights.

Besonders beeindruckend: Ein Helikopter landete mitten auf dem Gelände. © EHL Media/Dietmar Thomas

Zwischen 10 und 17 Uhr erhielten Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände an der Dübener Landstraße einen umfangreichen Einblick in die Arbeit der sächsischen Polizei.

Zur offiziellen Eröffnung begrüßten Sachsens Innenminister Armin Schuster (65, CDU) sowie Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (62) die Gäste.

Bereits kurz nach Veranstaltungsbeginn sorgte die Landung eines Polizeihubschraubers samt Spezialkräften für großes Interesse bei den über 12.000 Besuchern. Zunächst war von 6000 Personen die Rede gewesen, die Polizei korrigierte die Zahl am Montag deutlich nach oben.

Im Laufe des Tages präsentierten verschiedene Polizeibereiche ihre Aufgaben und Einsatzmittel.

Auf mehreren Vorführflächen zeigten unter anderem Diensthundeführer, Polizeireiter, Verkehrspolizisten und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei ihr Können.