Neue Anlaufstellen für alltägliche Notlagen in Leipzig: Hier wird Euch geholfen

Leipzig - Man ist hingefallen, hat sich das Knie aufgeschlagen und benötigt ein Pflaster oder man bemerkt, wie eine ältere Dame im Hochsommer mit ihrem Kreislauf kämpft oder ein Schulkind den Bus nach Hause verpasst hat und kein Handy-Akku mehr da ist, um den Eltern Bescheid zu sagen. Kleine Notfälle können jedem passieren und in solchen Fällen ist es vor allem wichtig, das man einander hilft.

Jeder kann im Alltag in eine kleine Notlage kommen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Seit 2011 gibt es deswegen den Hilfepunkt des Kommunalen Präventionsrates Leipzig (KPR). Mit einer Kennzeichnung setzen mehr als 180 Geschäfte und Unternehmen ein Zeichen und symbolisieren: "Hier gibt es Hilfe."

Am Montag sind noch mehr Anlaufstellen dazugekommen, denn die Leipziger Gruppe hat sich der Aktion angeschlossen, wie sie in einer Pressemitteilung erklärten.

Alle Schwimmhallen, Freibäder, das Beratungszentrum der Leipziger Stadtwerke in der Pfaffendorfer Straße 2 und das Service-Center der Leipziger Verkehrsbetriebe in der Markgrafenstraße 2 sind nun offiziell auch Hilfepunkte.

Heiko Rosenthal, Bürgermeister und Beigeordneter für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport der Stadt Leipzig, bezeichnete die Aktion als "offensives Zeichen für gelebte Zivilcourage", das das Sicherheitsgefühl aller Leipziger Bürger stärkt.