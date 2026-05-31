Ab heute dreht Leipzig Tausenden Haushalten das heiße Wasser ab: Das müsst Ihr jetzt wissen

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Ab Sonntag drehen die Leipziger Stadtwerke Tausenden Haushalten das warme Wasser ab. TAG24 fasst zusammen, was Ihr für die Zeit wissen müsst.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ab Sonntag, den 31. Mai, müssen schätzungsweise 6500 bis 7500 Anwohner für mehrere Tage kalt duschen. Die Stadtwerke drehen in den Stadtbezirken Mitte und Süd die Fernwärme ab, um die Leitungen zu erneuern und zu sanieren.

Rund 3000 Haushalte in den Bezirken Mitte und Süd sollen betroffen sein. (Archivfoto)
Rund 3000 Haushalte in den Bezirken Mitte und Süd sollen betroffen sein. (Archivfoto)  © Jan Woitas/dpa

Bis teilweise zum 5. Juni dauern die Arbeiten und betroffen sind vor allem die Stadtteile Zentrum-Südost, Zentrum-Süd, Südvorstadt, Connewitz, Marienbrunn sowie Teile von Lößnig und Dölitz-Dösen.

Wer sich noch unsicher ist, ob sein Haus betroffen sein wird, kann auf der Webseite der Stadtwerke seine Adresse eingeben und nachprüfen.

Es wird weiterhin Wasser aus den Leitungen kommen, das auch trinkbar ist, allerdings wird es kalt sein. Die meisten Waschmaschinen und Geschirrspüler sollten weiterhin funktionieren, da sie Wasser eigenständig erhitzen.

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Als Zusatzangebot können betroffene Anwohner sich im "naTo – Kultur- und Kommunikationszentrum" in der Karl-Liebknecht-Straße 48 Gutscheine für die Sportbäder abholen.

Damit können sie in dem Zeitraum während der vorgegebenen Zeiten kostenlos in die Bäder, um dort zu duschen.

In den ersten Tagen kann eventuell Dampf austreten, den man in der Stadt sieht

Aus den Wasserhähnen wird weiterhin Trinkwasser fließen, allerdings kein warmes. (Symbolfoto)
Aus den Wasserhähnen wird weiterhin Trinkwasser fließen, allerdings kein warmes. (Symbolfoto)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Leipziger Gruppe am Donnerstag zusätzlich mitteilte, kann es passieren, dass vor allem in den ersten Tagen je nach Wetterlage und Temperaturgefälle an den speziellen Entleerungspunkten in der Bernhard-Göring-Straße, Alfred-Kästner-Straße, Fichtestraße und Arno-Nitzsche-Straße Wasserdampf austreten kann.

Das passiere, weil das heiße Wasser aus dem bestehenden Fernwärme-Netz geleitet werden muss. Dann wird es mit Kaltwasser heruntergekühlt und in die Kanalisation geleitet.

"Dieser Prozess ist erprobt und unbedenklich", so die Verantwortlichen.

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Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind und wieder Fernwärme durch die Leitungen läuft, gibt es für Anwohner nichts weiter zu beachten.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa; Philipp von Ditfurth/dpa

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