Ab heute dreht Leipzig Tausenden Haushalten das heiße Wasser ab: Das müsst Ihr jetzt wissen

Leipzig - Ab Sonntag, den 31. Mai, müssen schätzungsweise 6500 bis 7500 Anwohner für mehrere Tage kalt duschen . Die Stadtwerke drehen in den Stadtbezirken Mitte und Süd die Fernwärme ab, um die Leitungen zu erneuern und zu sanieren.

Rund 3000 Haushalte in den Bezirken Mitte und Süd sollen betroffen sein. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Bis teilweise zum 5. Juni dauern die Arbeiten und betroffen sind vor allem die Stadtteile Zentrum-Südost, Zentrum-Süd, Südvorstadt, Connewitz, Marienbrunn sowie Teile von Lößnig und Dölitz-Dösen.

Wer sich noch unsicher ist, ob sein Haus betroffen sein wird, kann auf der Webseite der Stadtwerke seine Adresse eingeben und nachprüfen.

Es wird weiterhin Wasser aus den Leitungen kommen, das auch trinkbar ist, allerdings wird es kalt sein. Die meisten Waschmaschinen und Geschirrspüler sollten weiterhin funktionieren, da sie Wasser eigenständig erhitzen.

Als Zusatzangebot können betroffene Anwohner sich im "naTo – Kultur- und Kommunikationszentrum" in der Karl-Liebknecht-Straße 48 Gutscheine für die Sportbäder abholen.

Damit können sie in dem Zeitraum während der vorgegebenen Zeiten kostenlos in die Bäder, um dort zu duschen.