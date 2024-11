Deutschlands ältestes Kaffeehaus öffnet bald wieder: Comeback wird verschoben!

Leipzig - Ob Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Udo Jürgens (†80) oder Bill Clinton (78), in Leipzigs berühmtem Kaffeehaus "Zum Arabischen Coffe Baum" gaben sich einst viele Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Das soll auch künftig wieder so sein, doch die Wiedereröffnung verzögert sich.