23.05.2025 11:15 10.010 Hunderttausende Gäste erwartet: Was sich jetzt für Leipziger verändert

In Leipzig ist in den kommenden Wochen richtig was los, ein Großevent jagt das nächste. Das bedeutet aber auch, dass sich für Marktbesucher einiges ändert.

Von Juliane Bonkowski

Titelfoto: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH/Toni Hofmann