11.05.2024 15:19 Jugendliche feiern Weg ins Erwachsensein mit hohem Besuch: "Seien Sie mutig"

Leipzig - Rund 140 Jugendliche haben nach Angaben der sächsischen Staatskanzlei am Samstag in der Kongresshalle am Leipziger Zoo ihre Jugendweihe gefeiert. Zahlreiche Teenager feierten am Samstag in Leipzig ihre Jugendweihe. © Heiko Rebsch/dpa "Ihre Jugendweihe steht dafür, dass Sie entscheiden, wer und wie Sie sein möchten", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49) in seiner Festrede am Samstag. Der CDU-Politiker riet den Jugendlichen unter anderem, sich für ihre Freiheit einzusetzen, indem sie sich gesellschaftlich einbringen und engagieren. "Machen Sie etwas aus Ihrem Leben. Seien Sie neugierig und ehrgeizig, seien Sie mutig und zuversichtlich." Kretschmer bat die Jugendlichen, "auch einmal Nein zu sagen und eine eigene Meinung zu haben". Leipzig Lokal Anwohner droht mit Elektroschocker! Die PARTEI besetzt russisches Generalkonsulat Dabei verwies der Ministerpräsident unter anderem auf die Flucht Albert Einsteins (1879–1955) vor dem Nationalsozialismus. "Wenn wir wollen, dass sich Geschichte nicht wiederholt, müssen wir erstens über die Geschichte Bescheid wissen und zweitens dafür arbeiten, dass sich Geschichte nicht wiederholt." Menschen, die andere zu Feinden machen, die respektlos mit anderen umgehen, die diejenigen, die schwach sind, nicht schützen, sondern bedrohen, seien keine gute Lebensbegleitung. Mit dabei auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU), der ihnen einige Ratschläge mit auf den Weg gab. © Heiko Rebsch/dpa Mit der Jugendweihe beschließen die Mädchen und Jungen rund um das 14. Lebensjahr symbolisch ihre Kindheit. Nach Angaben des Veranstalters feierten dieses Jahr rund 12.000 Jugendliche in ganz Sachsen ihren Weg ins Erwachsenenleben.

