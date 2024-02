Kaputte Ladestation bremst E-Busse aus! Jetzt müssen wieder Diesel-Fahrzeuge ran

Eigentlich sollen sie auf Leipzigs Straßen unterwegs sein. Weil ihre Ladestationen jedoch immer wieder ausfallen, stehen oft viele von Leipzigs E-Bussen auf dem Bushof in Lindenau. © Lutz Brose

Doch immer wieder kommt es zu Ausfällen, teils wochenlang, auch auf den anderen "vollelektrischen" Linien 74 und 76.

Die Ausfälle sollen wegen defekter Ladestationen an den Endstellen entstehen. Weil Ersatzteile schwer zu beschaffen sind, dauert es eben Wochen bis sie repariert werden können. In dieser Zeit werden die Linien mit Dieselbussen bedient.

Besonders ärgerlich ist die Situation am Connewitzer Kreuz. Denn dort wurde erst im Herbst eine nagelneue Ladestation errichtet. Es war schon die zweite an diesem Standort. Die erste Ladeinfrastruktur wurde 2016 für ein Pilotprojekt von LVB mit dem Fraunhofer-Institut aufgebaut und war bis 2023 mit Unterbrechungen in Betrieb.

Nach einem mehrere Tage andauernden Ausfall ist die Station in Connewitz seit dem heutigen Dienstag wieder in Betrieb und die fünf vom Defekt betroffenen E-Busse wieder auf der Straße, wie LVB-Sprecher Marc Backhaus TAG24 bestätigte.