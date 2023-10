Leipzig nimmt Abschied: Straßenbahn-Legende wird verkauft!

Bereits im Sommer boten die LVB den Beiwagen bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf an. Wie Sprecher Marc Backhaus auf Anfrage mitteilte, wurden die beiden Triebwagen nun ebenfalls verkauft und sollen in Kürze verladen werden.

Die Fahrzeuge der Bauart Tatra T4D-M und B4D-M wurden im September 2001 erstmals präsentiert. Zuvor waren die 1984 und 1986 in den Dienst gestellten Bahnen aufwendig umgebaut worden – sogar eine Klimaanlage wurde installiert.

William Wagner ist der neue Chef des Modellbahnparks Auenhain und hat ein besonderes Angebot für seine Besucher. © Lutz Brose

Jetzt rollten die Wagen 1700 und 1800 noch einmal kurz auf den Schienen entlang, bevor sie am Straßenbahnhof Paunsdorf für die Verladung in Position gebracht wurden.

Ein kleines Trostpflaster gibt es aber: Im Modellbahnpark Auenhain in Markkleeberg rollen neue Straßenbahnen im alten LVB-Look. Die hatte dessen neuer Chef William Wagner im Sommer mitgebracht, in den früheren Farben angemalt – so sollen sie nun die Herzen der Besucher erobern.

Und das auch mit einer witzigen Aktion: Für die in Deutschland einzigartigen Trams mit einer Spurweite von 184 Millimetern kann der Straßenbahn-Führerschein gemacht werden. Auch gestandene Fahrer der LVB haben teilgenommen und mit Bravour bestanden.

Noch bis zum traditionellen "Abdampfen" am ersten November-Wochenende gibt es dazu die Gelegenheit – danach geht der Modellbahnpark bis Karfreitag in die Winterpause.