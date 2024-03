27.03.2024 05:54 1.751 Leipzig startet heute mit Ostermarkt in Veranstaltungs-Saison - und das hat er zu bieten!

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Der März ist noch nicht ganz herum, da steht schon Ostern vor der Tür. Und so lädt der Ostermarkt in dieser Woche wieder Tausende Besucher in die Leipziger Innenstadt zum Bummeln, Entdecken und Genießen ein. Ob Karussellfahren für die Kleinsten ... © Stadt Leipzig Schon am heutigen Mittwoch geht es los, der Ostermarkt ist quasi der Startschuss in die Veranstaltungssaison. Bei hoffentlich bestem Frühlingswetter könnt Ihr bis einschließlich Ostermontag durch die Stadt schlendern und begutachten, was die rund 80 Händler im Angebot haben. Neben Geschenken für das Osterfest gibt es natürlich allerhand Deko, aber auch Spielzeug und verschiedene leckere Spezialitäten wie Tees, Käse und Backwaren zu kaufen. Eine Übersicht über die Händler findet Ihr auf der Webseite der Stadt Leipzig. Leipzig Lokal Jubiläum! Stadthafen Leipzig startet in neue Saison "Wir starten voller Elan in das neue Veranstaltungsjahr. Daher freut es uns sehr, dass wir wieder viele über Jahre bekannte, aber auch einige neue Teilnehmer auf dem Markt begrüßen können", so Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert. Der Ostermarkt ist immer von 10 bis 20 Uhr für Euch geöffnet, am Ostermontag bis 18 Uhr. Die einzige Ausnahme ist der Karfreitag (29. März), da bleiben alle Stände geschlossen. ... oder Schnitzen für die Größeren ... © Stadt Leipzig ... der Leipziger Ostermarkt hat auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. © Stadt Leipzig Gaukelei und bunte Unterhaltung auf der Marktbühne Ihr braucht noch Deko fürs Fest? Dank einer großen Auswahl werdet Ihr ganz sicher fündig bei den vielen Händlern. © Stadt Leipzig Eines der Highlights ist wie jedes Jahr die Historische Ostermesse, die mittlerweile zum 27. Mal vom Historienveranstalter Heureka Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Marktamt ausgerichtet wird. Dabei dürfen natürlich allerlei Gaukler nicht fehlen, darunter die Hauskapelle "In Validus", das Duo "Rapauken" und die Schmierenkomödianten "Rokus Kokus", die immer ab 11 Uhr auf der Marktbühne für Unterhaltung sorgen. Erstmals dabei ist das Hurdy-Gurdy-Girl "Luna" aus Leipzig. Und auch die jüngsten Besucher werden sicher auf ihre Kosten kommen, denn es gibt Fahrgeschäfte wie das Riesenrad und ein Wikinger-Karussell, außerdem kindgerechte Handwerksstände. Leipzig Lokal Strahlende Zukunft: Leipzig setzt auf Sonnenkraft für klimaneutrale Wärme bis 2038 Tipp für alle, die noch letzte Besorgungen für das Osterfest machen müssen: Der Freitags-Wochenmarkt in der Innenstadt wurde auf Gründonnerstag (28. März) vorverlegt - Ihr findet ihn von 9 bis 17 Uhr auf dem Augustusplatz.

Titelfoto: Bildmontage: Stadt Leipzig