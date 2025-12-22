Leipzig verschenkt heute Weihnachtsbäume: So könnt Ihr ein Exemplar abstauben

Leipzig - Ihr habt noch keinen Weihnachtsbaum? Dann werdet Ihr am heutigen Montag womöglich in der Leipziger Innenstadt fündig - und zwar kostenlos!

Am Montagnachmittag können Leipzigerinnen und Leipziger kostenlos ausgediente Weihnachtsbäume mit nach Hause nehmen. © Andreas Arnold/dpa

Am vorletzten Tag des Leipziger Weihnachtsmarktes dürfen ab 16 Uhr fast alle dortigen Bäume legal mit nach Hause genommen werden.

Dafür werden sie an den zentralen Sammelplätzen Nikolaikirchhof, Augustusplatz, Reichsstraße, Petersstraße, Südtiroler und Finnisches Dorf sowie neben dem Magischen Wald in der Grimmaischen Straße abgelegt.

Aus dem Märchenwald auf dem Augustusplatz dürft Ihr die Bäume sogar eigenständig entnehmen. Dabei soll aber darauf geachtet werden, die anderen Deko-Elemente nicht zu beschädigen.

Beim Abholen gilt das Motto "Wer zuerst kommt", denn Reservierungen wird es wie auch schon in den Vorjahren nicht geben. Baumständer und Dekorationen dürfen übrigens nicht mitgenommen werden.