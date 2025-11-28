Wasserbecken im Clara-Park wird leergepumpt: Was ist da los?

Leipzig - Wer immer mal im Clara-Zetkin-Park in Leipzig unterwegs ist, dürfte die Wasserfontäne im Bassin an der Anton-Bruckner-Allee kennen. Damit Ihr sie auch im kommenden Sommer wieder bewundern könnt, tut sich jetzt etwas an dem sanierungsbedürftigen Becken.

Das Wasserbecken wird schon seit einigen Tagen ausgepumpt. © Christian Grube

Die denkmalgerechte Sanierung des Wasserbeckens zwischen Herzliyaplatz und Sachsenbrücke soll schon im kommenden Januar beginnen, so die Stadt Leipzig am Freitag.

Verschiedene Faktoren haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass sich viel Schlamm am Grund des Teichs gebildet hat. Vor allem im Sommer hat es in dem Bereich so auch mal unangenehm gerochen.

Ziel sei es, "die Wasserqualität im Bassin zu verbessern, das historische Erscheinungsbild der Anlage im denkmalgeschützten Clara-Zetkin-Park wiederherzustellen und Aufenthaltsqualität im Umfeld des Bassins maßgeblich aufzuwerten".

Damit der Zeitplan eingehalten werden kann, beginnen schon jetzt die Vorbereitungen. Dafür wird der Anglerverband Leipzig e. V. zunächst die im Teich lebenden Fische entnehmen und umsiedeln.

Zuvor muss aber das Wasser abgepumpt werden, das offenbar schon mehr als eine Woche Zeit in Anspruch nimmt, wie ein Arbeiter TAG24 vor Ort verriet.

Seinen Angaben zufolge gebe es nur einen Zulauf aus einem Brunnen, aber keinen Ablauf. Außerdem müsse jede Menge Unrat entfernt werden. Und so dauert es alles in allem gute zwei Wochen, sagte er.