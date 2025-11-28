Mehr als doppelt so schnell! Porsche-Raser stellt traurigen Rekord auf

Zwenkau - Polizisten ist am Freitag bei einer Radarkontrolle auf der A72 in Sachsen ein Raser ins Netz gegangen, dessen gemessene Geschwindigkeit erstaunt.

Ein solcher Porsche Carrera 911 GTS ging Polizisten ins Netz. (Symbolbild) © IMAGO/Depositphotos

Per mobiler Radarüberwachung kontrollierten die Beamten den Abschnitt zwischen dem Kreuz Leipzig-Süd und Zwenkau - dem letzten Teilstück der weiter unfertigen A72.

Hier gilt im Baustellenbereich ein Tempolimit von 60 km/h. Gemessen wurden bei einem Porsche Carrera 911 GTS satte 134 km/h - mehr als doppelt so viel wie erlaubt!

Hinterm Steuer des silberfarbenen Sportwagens saß ein Mann, wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 bestätigte.

Ob es sich bei ihm auch um den Fahrzeughalter handelt, ist noch unklar.