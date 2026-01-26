Zug statt Flugzeug: Winter-Chaos vermiest Minister Reise nach Lettland

Leipzig - Das Winterwetter brachte am Montag auch die Reisepläne von Außenminister Johann Wadephul (62, CDU ) durcheinander. Wegen gefrierenden Regens konnte das Regierungsmitglied am Morgen nicht wie geplant, mit dem Flugzeug vom Hauptstadtflughafen aufbrechen. Stattdessen nahm Wadephul den Zug nach Leipzig , um von hier aus mit dem Flieger nach Lettland zu reisen.

Mit dem Zug ging es am Morgen von Berlin aus nach Leipzig. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Aufgrund der extremen Wetterbedingungen wurde der Abflugort von Berlin nach Leipzig verlegt, um die Reise organisieren zu können", teilte das Auswärtige Amt am Montag mit.

Zunächst sei daher auch unklar gewesen, ob die geplanten Termine in Riga und Stockholm verschoben werden müssen. Kurzerhand brach man also mit dem ICE nach Leipzig auf, um von dort aus mit einem Airbus der Luftwaffe weiterzureisen.

Leider kam es aufgrund der Witterungsbedingungen auf dieser Strecke am Morgen jedoch auch zu teils erheblichen Störungen im Betriebsablauf der Deutschen Bahn.

So konnte der Bundeswehr-Airbus nicht wie geplant, pünktlich um 8 Uhr abheben, sondern startete erst um 9.27 Uhr vom Flughafen Leipzig/Halle in Richtung Lettland.

