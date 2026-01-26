Rekordumbau in nur drei Wochen: Restaurant bringt italienisches Flair nach Leipzig

Leipzig - Oft vergehen mehrere Wochen bis Monate zwischen der Ankündigung eines neuen Restaurants in Leipzig und der tatsächlichen Eröffnung. In der Innenstadt hat das "60 seconds to napoli" in nur drei Wochen seine Ladenfläche kernsaniert und neugestaltet . TAG24 war bei der Wiedereröffnung dabei.

Jedes "60 seconds to napoli"-Restaurant hat eine eigene Signature-Farbe. In Leipzig ist es beispielsweise ein Bordeaux-Rot, in Dresden ein Blau.

Wer schon einmal in dem Restaurant war, das 2020 eröffnet wurde, wird bis auf die markanten Kupfer-Pizzaöfen kaum etwas wiedererkennen.

Der früher eher etwas minimalistisch eingerichtete Laden erstrahlt in einer neuen, extra für Leipzig ausgewählten Farbe, einem Bordeaux-Rot.

Die offene Küche ist näher an den Eingang gerückt, japanisches Brandholz bedeckt die Wände und Designerlampen, auf die wohl selbst die britischen Royals stehen, hängen tief von den Decken.

Ein fest eingespieltes Handwerkerteam hat innerhalb von drei Wochen alles auf den Kopf gestellt, erklärte Nicolas Rux, Operations Director von "60 seconds to napoli", gegenüber TAG24.

"Wir haben im benachbarten Hotel drei Etagen gebucht", so Rux. Einerseits, um das Team unterzubringen, andererseits, um Tag und Nacht arbeiten zu können, ohne andere Gäste mit dem Lärm zu stören.

Das Restaurant in Leipzig ist vom Bau her der älteste Laden der Kette und sollte optisch hervorgehoben werden. Mittlerweile gibt es in Deutschland und der Schweiz 27 Stück.