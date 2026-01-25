Prügel-Strafe für Leipzigs IceFighters: 8:5-Sieg wird in 0:5-Niederlage verwandelt!

Leipzig - Acht Tore hatten sie erkämpft, nun stehen sie plötzlich ohne ein einziges da! Nachdem die KSW IceFighters Leipzig im Dezember einen 8:5-Heimerfolg gegen Tabellenführer Hannover Scorpions gefeiert haben, wurde dieser jetzt als 0:5-Niederlage für die Messestädtler gewertet. Der Grund: eine Prügel-Strafe für einen Leipzig-Spieler.

Großer Ärger für Leipzigs IceFighters: Nachdem die Messestädtler im Dezember einen 8:5-Heimerfolg gegen Hannover gefeiert haben, wurde dieser nun als 0:5-Niederlage gewertet. © IMAGO / Ballasch

So berichtet unter anderem "eishockeynews.de", dass Stürmer Aleksej Abramov in dem Spiel zum Einsatz kam, obwohl er dies nicht hätte tun dürfen.

Der 20-Jährige soll am 12. Dezember, zwei Tage vor der Partie gegen Hannover, seine zweite Fünf-Minuten-Strafe wegen Prügelns erhalten haben. Zuvor war er demnach bereits am 16. November gegen Duisburg mit einer Strafe wegen Faustkampfs belegt worden.

"Nach zwei Fighting-Strafen im Saisonverlauf ist man in der Oberliga automatisch für eine Meisterschaftspartie gesperrt", so die Website.

Trotz der Regelung stand Abramov am 14. Dezember gegen Hannover in der Aufstellung. Dies wurde den Leipzigern nun rückwirkend zum Verhängnis: Der Deutsche Eishockey-Bund wertete das Spiel nachträglich mit 0:5 für die IceFighters.

Die Verantwortung für den Einsatz spielberechtigter Akteure liege demnach ausschließlich beim jeweiligen Verein. Leipzig hätte Abramov nicht aufstellen können, nun folgte dafür die Quittung. Der Stürmer musste seine Strafe am Freitag gegen die TecArt BlackDragons aus Erfurt absitzen. Immerhin: Die IceFighters gewannen die Partie dennoch mit 5:3.