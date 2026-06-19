Leipziger BMW-Werk wochenlang dicht: Darum stoppt die Produktion

Leipzig - Wer künftig einen neuen Elektro-BMW fährt, könnte ihn aus Sachsen bekommen. Das BMW-Werk Leipzig bereitet sich derzeit auf die sogenannte "Neue Klasse" vor - die nächste Generation vollelektrischer Fahrzeuge des Konzerns. Dafür soll die Fabrik in diesem Sommer für mehrere Wochen umgebaut werden.

Petra Peterhänsel (60) leitet seit 2022 das BMW-Werk in Leipzig. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir bereiten uns auf die "Neue Klasse" vor", sagte Werkleiterin Petra Peterhänsel (60). Während einer 5,5-wöchigen Produktionsunterbrechung werde das Werk umfangreich angepasst. Hintergrund seien neue technische Anforderungen der kommenden Fahrzeuggeneration.

Welche Modelle künftig konkret in Leipzig gebaut werden sollen, ließ BMW offen. Peterhänsel sagte, der Umbau werde den Standort grundsätzlich dafür befähigen, Fahrzeuge der "neuen Klasse" zu produzieren.

Der Standort gilt als einer der Pioniere der Elektromobilität in Deutschland. Bereits 2013 startete in Leipzig die Produktion des vollelektrischen BMW i3.

Heute läuft dort mit dem Mini Countryman nur ein rein elektrisches Fahrzeug vom Band. Betriebsratschef Jens Köhler hatte bereits Ende vergangenen Jahres den Wunsch geäußert, dass Leipzig künftig eine größere Rolle bei der Produktion von Elektroautos übernehmen soll.