Leipziger gründen Bündnis gegen Rassismus: Großdemos vor Wahlen geplant!

Leipzig - Ein breites Bündnis in Leipzig will vor den Kommunal- und Europawahlen sowie der Landtagswahl in diesem Jahr mit Großdemonstrationen gegen Rassismus und rechten Extremismus mobilisieren.

Im Frühjahr und Sommer soll es wieder Großdemos gegen Rassismus in Leipzig geben. Die größte fand zuletzt im Januar unter dem Motto "Zusammen gegen Rechts" statt. © Juliane Bonkowski Den Aufruf des Bündnisses "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" hätten mehr als 100 Organisationen und Bürger unterschrieben, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung. Dazu zählen Vereine, Parteien, Gewerkschaften, Kirchgemeinden und Initiativen, aber auch Persönlichkeiten wie Oberbürgermeister Burkhard Jung (66, SPD) und Opernintendant Tobias Wolff (48). "Wir dürfen es nicht zulassen, dass Rechtsextreme mit Hass, Menschenverachtung und Lügen nach der Macht greifen und am Fundament unserer Verfassung rütteln: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jedes Menschen", betonte Jung. Es sei an der Zeit, unsere Demokratie und Werte mit vereinten Kräften zu verteidigen, ergänzte Manuela Grimm vom DGB Leipzig-Nordsachsen. "Denn extrem Rechte wie die AfD wollen diese Grundfesten unserer Gesellschaft zerstören."