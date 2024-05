Schon wieder Langzeit-Mängel bei Fit/One! Wie sich das Gym diesmal erklärt

"Wir versuchen immer durch möglichst kurze Reparaturzeiten die Defekte in unseren Studios zu beheben", hieß es in der Stellungnahme.

"Dampfsauna seit 3 Monaten kaputt, Schneekabine funktioniert nur an Wochenenden, im Saunarium ist ständig die Lampe oder der Aufguss kaputt in der finnischen Sauna [...] fehlt seit über einem Monat eine Bank", schrieb ein weiteres frustriertes Mitglied.

So auch bei der seit Monaten defekten Sauna: "Leider wurde die Dampfsauna durch den beauftragten Subunternehmer des Herstellers unsachgemäß repariert, sodass es zu Problemen im Ablaufsystem der Dampfsauna kam", so Fit/One.

Auch Reinigungszeiten sollen laut Mitgliedern des Fitnessstudios nicht immer eingehalten worden sein. (Bild Februar 2024) © privat

Doch das ist noch lange nicht alles. Das "umfangreiche Wellnessangebot", wofür die Mitglieder extra bezahlen, kann nur in abgeschwächter Form genossen werden.

Beide Solarien sind aufgrund technischer Störungen defekt und aktuell nicht nutzbar, der Eisbrunnen fiel etwa ein halbes Jahr aus und die Schneekabine war bis vor kurzem nur donnerstags bis sonntags geöffnet.

Darüber hinaus können die Saunen nicht während der kompletten Öffnungszeit des Fitnessstudios genutzt werden, sondern in den warmen Monaten nur von 10 bis 22 Uhr und in den kalten Monaten von 8 bis 22 Uhr. So will das Fit/One Energie sparen.

Auch im Trainingsbereich gibt es Mängel zu verzeichnen. So werden dort kaputte und aufgeplatzte Polster an den Maschinen kritisiert. Statt diese zu ersetzen, sollen sie untereinander ausgetauscht worden sein.

Auch hier seien die langen Lieferzeiten das Problem. "Bisher wurden 6 der 13 beschädigten Polster ausgetauscht und der Rest erfolgt umgehend nach Eingang der Polster", versichert das Unternehmen.

Das Fit/One ist nicht das einzige Leipziger Fitnessstudio, welches mit schweren Vorwürfen zu kämpfen hat.

Einige Mängel konnten laut Fit/One jedoch schon behoben werden. So funktioniere die Rudermaschine, welche sechs Wochen kaputt war, endlich wieder. Darüber hinaus soll der Servicetermin für das defekte Massarium am Montag gewesen sein.

Das reicht einigen Mitgliedern jedoch nicht mehr aus. Und so trugen bereits mehrere an TAG24 heran, dass sie aufgrund der negativen Entwicklung gekündigt haben und sich nun ein neues Fitnessstudio suchen wollen.