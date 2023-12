Leipziger Katzenhaus macht tierisch guten Job: Hier finden Miezen in Not ein Zuhause

Leipzig - Freundliche Außengehege mit gemütlichen Kuschelhöhlen, Sitzbretter aus Holz, dazu Klettermöglichkeiten und Rückzugsmöglichkeiten im Haus. Alles für die Katz! Die Rede ist vom Domizil der Interessengemeinschaft (IG) Katzenschutz im Leipziger Ortsteil Liebertwolkwitz. TAG24 schaute sich dort am Wochenende um.

So ganz geheuer ist dem Stubentiger das Treiben außerhalb seines Körbchens nicht. © Anke Brod

Skeptisch lugt ein grauer Mini-Tiger zum Fotoshooting aus seinem überdachten Bastkorb hervor. Dieser ist zum Schutz vor Kälte und Wind mit einer Decke umhüllt.

Als Freundschaftszeichen blinzelt das Tier immer wieder verstohlen in Richtung Kamera - und verharrt an Ort und Stelle. Die meisten seiner Kumpels ziehen es indes vor, an dem kühlen Dezembertag im Haus zu bleiben.

Mehr als 40 Miezen werden aktuell von den gut 30 Ehrenamtlern der IG Katzenschutz an der Muldentalstraße betreut und bei Bedarf medizinisch versorgt.

Den Job verrichten die Helferinnen und Helfer 365 Tage im Jahr, Sommer wie Winter, bei Regen, Sturm oder Schnee.

"Einige Katzen leben auch in Pflegestellen", berichtet Vorstandsvorsitzende Elke Jäger. Bei alledem stehe die Teamarbeit im Vordergrund, betont sie.