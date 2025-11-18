Leipziger Maler lässt erfrorenen Bettler im Vatikan "auferstehen"

Leipzig/Rom - Es ist eine wundersame Geschichte: Im November 2022 erfror ein deutscher Obdachloser auf dem Petersplatz. Nun ist er als Apostel auf einem Altargemälde "wiederauferstanden". Verantwortlich dafür ist ein Leipziger Maler.

Der Ausschnitt des Cranach-Triegel-Altars zeigt den erfrorenen Obdachlosen Burkhard Scheffler (rote Basketballmütze) als Petrus. © DPA

In den Nächten ist es jetzt auch in Rom schon wieder kalt. So kalt, dass die Obdachlosen, die jeden Abend rund um den Petersplatz ihr Nachtquartier aufschlagen, einige Extralagen Zeitungen und Karton mitbringen.

Wenn auch nicht so bitterkalt wie im November vor drei Jahren, als einer von ihnen hier erfror, ein Deutscher. Jetzt ist Burkhard Scheffler - so hieß der Mann, den bislang kaum jemand mit Namen kannte - zurück: als Petrus auf einem Altarbild einer Nebenkirche des Petersdoms.

Heiliger geht kaum. Der 1961 geborene Scheffler gehörte zu den mehreren Dutzend Obdachlosen, die das ganze Jahr hindurch unter den Kolonnaden des Petersplatzes übernachten.

Der Vatikan erlaubt das. Die überdachten Säulengänge bieten Schutz vor Wind und Regen. Außerdem sind die Touristen hier eher bereit, Geld zu geben als anderswo in der Stadt.

Mit seinem Bart fiel der deutsche Bettler auch Michael Triegel (56) auf. Der Maler aus Leipzig, der auch den früheren deutschen Papst Benedikt XVI. porträtiert hat, ist oft in Rom.