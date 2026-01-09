Negativ-Wert seit 2002: Wie lange wächst Leipzigs Einwohnerzahl noch?

Leipzig - Während die Zahl der Einwohner in anderen Großstädten stagniert, konnte Leipzig auch im vergangenen Jahr ein Wachstum verbuchen.

Neben Chemnitz und Dresden, die eher einen Rückgang verbuchten, konnte Leipzig mit einem Zuwachs an Einwohnern glänzen. © Jan Woitas/dpa

Wie aus dem städtischen Einwohnermelderegister zum 31. Dezember 2025 hervorgeht, leben derzeit 633.592 Menschen in Leipzig.

Damit zähle die Messestadt 2025 zu einer immer kleiner werdenden Gruppe an Großstädten, die aktuell noch ein Wachstum erfahren, so die Stadt. Neben Chemnitz und Dresden, die beispielsweise eher einen Rückgang verzeichneten, falle man somit auch im sächsischen Vergleich positiv auf.

Um 65.746 Personen ist Leipzigs Einwohnerzahl in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Zwischen 2011 und 2024 machte diese Zunahme die sächsische Metropole bundesweit zur wachstumsstärksten Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern.

Mit einem Anstieg von 1030 Personen verzeichnete Leipzig 2025 nun den geringsten Anstieg seit 2002.