Leipziger Uniklinik geht neue Wege bei Versorgung älterer Patienten

Leipzig - Die Gesellschaft in Deutschland wird immer älter. Das stellt auch die Krankenhäuser vor neue Herausforderungen. Das Universitätsklinikum Leipzig begegnet dieser Entwicklung mit einem eigens entwickelten Versorgungskonzept mit dem Namen "LoTTE".

Laut dem Initiator des Projekts, Prof. Hans-Michael Tautenhahn, ist der demografische Wandel längst im Klinikalltag angekommen. Die Gruppe der Hochbetagten ist demnach die am schnellsten wachsende Patientengruppe in den sächsischen Kliniken. (Archivfoto) © PR/UKL

Während im Jahr 2005 im Freistaat etwa 13 Prozent der Krankenhausfälle auf Menschen über 80 Jahre entfielen, lag ihr Anteil 2023 bereits bei rund 25 Prozent – Tendenz steigend.

"Viele ältere Patienten leiden unter mehreren chronischen Erkrankungen", sagt Prof. Hans-Michael Tautenhahn, stellvertretender Bereichsleiter am UKL und Initiator des Projekts.

"Das erfordert neue Versorgungsstrukturen und rückt das Thema einer individuellen und ganzheitlichen Begleitung dieser Patientengruppe vor, während und nach einer OP zunehmend in den Blickpunkt."

Die fünf Buchstaben in "LoTTE" stehen dabei für Lebensqualität optimieren durch Teilhabe, Therapie und Empathie. Kernelemente des Programms sind eine individuelle Vorbereitung auf die Operation und eine ganzheitliche Einschätzung des Gesundheitszustands des Patienten über den Eingriff hinaus.

"Bei älteren Menschen entscheidet nicht allein die eigentliche Erkrankung über den Behandlungserfolg", so Prof. Tautenhahn weiter. "Mobilität, kognitive Fähigkeiten, aber auch das soziale Umfeld spielen ebenfalls eine wichtige Rolle." Daher sollen nun Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten gemeinsam individuelle Behandlungspläne entwickeln, um Komplikationen zu vermeiden.