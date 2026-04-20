Zwischen Optimismus und Problemthemen: Das halten die Leipziger vom Leben in der Messestadt

Leipzig - Die Stadt Leipzig veröffentlichte die Ergebnisse der kommunalen Bürgerumfrage zum Thema "Leben in Leipzig 2025".

Die Stadt Leipzig veröffentlichte die Ergebnisse der Bürgerbefragung. © 123rf/claudiodivizia

25.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger hatten im Oktober vergangenen Jahres einen Brief von der Stadt Leipzig bekommen.

Darin wurden sie zu ihrer Meinung zu den Themen Einkommensverteilung, Wohnen und sozialen Zusammenhalt befragt. Nachdem 9706 Fragebögen ihren Weg zurück gefunden hatten, veröffentlichte das Amt für Statistik und Wahlen die Ergebnisse.

Aus der Umfrage gehe hervor, dass ganze 72 Prozent der Leipziger mit ihrem Leben sehr zufrieden seien. Mehr als die Hälfte der Ausgewählten würden zudem optimistisch in die Zukunft blicken.

Dementsprechend sei auch die städtische Identität sehr hoch. Mit 77 Prozent seien die Bürger weitaus mehr mit der Stadt verbunden als mit dem Bundesland, in dem sie leben (51 Prozent).

Besonders zufrieden sei man mit dem kulturellen Angebot. Naherholung, Umwelt und Natur folgen. Hinzukommt, dass das monatliche Nettoeinkommen um circa 50 Euro pro Person auf rund 1930 Euro gestiegen sei.