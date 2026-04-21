Stadtwerke klemmen tausenden Haushalten in Leipzig tagelang das heiße Wasser ab
Leipzig - Diese Nachricht ist für Einwohner in den Stadtbezirken Süd und Mitte besonders bitter: Ende Mai/Anfang Juni müssen sie tagelang auf heißes Wasser aus der Leitung verzichten. Die Netz Leipzig, ein Unternehmen der Stadtwerke Leipzig, unterbricht die Versorgung.
"Im Rahmen des Fernwärmeausbaus wird das neu entstehende Netz in der Südvorstadt West an das bestehende Versorgungssystem angeschlossen", erklärt das Unternehmen auf ihrer Webseite.
"Für die Anbindung müssen wir an bestehenden Hauptleitungen arbeiten. Diese Arbeiten können aufgrund ihrer Dimension nicht während des laufenden Betriebs erfolgen", heißt es als Begründung weiter.
Man würde mehrere notwendige Arbeiten gleichzeitig durchführen, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. "So gering wie möglich" bedeutet in diesem Fall aber, dass einige Haushalte vom 31. Mai bzw. 1. Juni bis zum 4. bzw. 5. Juni auf heißes Wasser verzichten müssen.
Die Maßnahmen betreffen demnach Häuser, die mit Fernwärme versorgt werden. Im Stadtbezirk Mitte, dem Zentrum-Südost und dem Zentrum-Süd sind Adressen mit den Postleitzahlen 04103 und 04107 betroffen.
Im Stadtbezirk Süd trifft es vor allem die Stadtbezirke Südvorstadt, Connewitz, Marienbrunn sowie Teile von Lößnig und Dölitz-Dösen mit den Postleitzahlen 04275, 04277 und 04279.
Eine Grafik zeigt die betroffenen Bereiche und Straßen. Aushänge sollen zusätzlich für Anwohnerinnen und Anwohner verteilt werden.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Anwohner dürfen im Schwimmbad duschen - wenn es denn geöffnet hat
Dass dieses Angebot für viel Frust sorgen wird, ist den Verantwortlichen bewusst, wie sie auf ihrer Webseite erklären.
Als "Zusatz-Angebot" soll jeder betroffene Haushalt Sportbäder-Gutscheine erhalten. Dort soll man dann heiß duschen können. Wo und wann man die Gutscheine abholen kann, soll noch veröffentlicht werden.
Ein Problem dabei ist jedoch, dass vor allem die Bäder in der Nähe der betroffenen Gebiete nicht jeden Tag geöffnet haben.
Die Schwimmhalle Süd in der Tarostraße öffnet beispielsweise nur dienstags und freitags für einige Stunden, sowie Samstag- und Sonntagnachmittag.
Man habe sich laut offiziellen Informationen bewusst für den Zeitraum Juni entschieden, weil die Heizperiode da vorbei sei und die Haushalte lediglich auf heißes Wasser verzichten müssen.
Einschränkungen beim Trinkwasser wird es nicht geben. Die Verantwortlichen versichern, es wird zu jederzeit Wasser aus den Leitungen kommen - nur eben kein warmes.
Titelfoto: Bildmontage: Leipziger Stadtwerke; Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa; Hauke-Christian Dittrich/dpa