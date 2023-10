Leipziger Unternehmer tobt: "Diese Maut-Erhöhung vernichtet deutsche Arbeitsplätze"

Leipzig - Ein Spediteur aus Leipzig ist stinksauer. Dafür gibt es gleich zwei Gründe: Die Maut-Erhöhung ab dem 1. Dezember und das Chaos in Leipzigs Bürgerämtern. "Da ich nicht bereit bin, mich nachts im Schlafsack vor so ein Amt zu legen, wird spätestens am 18. Dezember 2023 Leipzigs OBM Burkhard Jung ein Problem haben". Doch was hat es damit auf sich?

Zwar würden laut ihm somit mehr Einnahmen generiert werden. Wenn allerdings deutsche Unternehmen für Mehrkosten wie die Maut-Erhöhung oder auch die steigenden Diesel-Preise nicht liquide genug sind, sei die Schließung dieser eine Konsequenz daraus. Und was falle für den Staat dann weg? Die Steuern der betroffenen Betriebe.

Zusätzlich besitze er sieben Gasfahrzeuge, die aktuell in Deutschland noch Maut-frei fahren. Damit ist ab 2024 allerdings auch Schluss.

So wird die Lkw-Maut künftig an die Höhe des CO₂-Ausstoßes gekoppelt sein. Für ihn bedeute dies erhebliche Mehrkosten, die erst mal aus unternehmenseigener Tasche vorfinanziert werden müssen.

Am Dienstag berichtete er auf X (ehemals Twitter) über seinen Ärger und fand dabei viel Zuspruch.

Vor den Leipziger Bürgerämtern bilden sich lange Schlangen von Menschen, die versuchen, noch einen Termin zu ergattern. © Christian Grube

In seinem Beitrag schreibt er verärgert über Konsequenzen, die für ihn möglicherweise daraus resultieren. Dabei ist von einer Stilllegung eines Teils seiner Flotte und sogar von einer Freistellung einer großen Zahl seiner nach eigenen Angaben aktuell 60 Mitarbeiter die Rede.

Die Krone setzen dem Ganzen laut Richter nun noch die Leipziger Bürgerämter auf. Damit seine Lastwagen auch in Zukunft weiterfahren können, benötigt er von diesen nämlich eine Lizenzverlängerung.

Das Problem: Er bekommt einfach keinen Termin. Wütend schreibt er: "Das ist dann der perfekte Start für einen Insolvenzverwalter, der ganz genau weiß, wie viel Geld er dafür von der Stadt Leipzig eintreiben kann."

Doch zumindest was die Situation in den Bürgerbüros angeht, ist eine Besserung in Sicht. Denn ab dem 1. November dürfen die Bürger auch ohne Termin wieder ganztägig vorbeischauen.

Der Spediteur stößt zumindest in den Kommentaren unter seinem X-Beitrag nicht auf taube Ohren.

Auch über die Maut-Erhöhung haben viele Leser eine klare Meinung.

Berthold Richter scheint, sieht man sich die Kommentare unter seinem Beitrag an, einen wunden Punkt für viele Menschen zu treffen. So sind Missstände in der Politik ein großes Thema bei den Diskutierenden. Bleibt zu hoffen, dass für Unternehmer wie Richter bald bessere Zeiten anbrechen.