Leipziger Wochenmarkt muss bald seinen Stammplatz räumen!
Leipzig - Der Leipziger Wochenmarkt muss dem Weihnachtsmarkt weichen.
Wie die Stadt mitteilte, starten bereits in der kommenden Woche die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt, sodass die Stände des Wochenmarktes nicht wie gewohnt am Alten Rathaus aufgestellt werden können.
Stattdessen findet er ab Dienstag, 11. November, auf dem Richard-Wagner-Platz statt.
An dem bunten Sortiment aus Blumen, Gemüse, Backwaren und vielem mehr sowie an den gewohnten Öffnungszeiten (jeweils Dienstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr) ändert sich aber nichts.
Der letzte Wochenmarkt des Jahres findet am 23. Dezember statt, danach wird eine Winterpause bis zum 6. Januar eingelegt - dann geht es natürlich auch wieder wie immer am Alten Rathaus weiter.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa