Leipziger Wochenmarkt muss bald seinen Stammplatz räumen!

Normalerweise findet der Wochenmarkt vor dem Alten Rathaus statt. Ab dem 11. November muss er aber zwischenzeitlich umziehen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Stadt mitteilte, starten bereits in der kommenden Woche die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt, sodass die Stände des Wochenmarktes nicht wie gewohnt am Alten Rathaus aufgestellt werden können.

Stattdessen findet er ab Dienstag, 11. November, auf dem Richard-Wagner-Platz statt.

An dem bunten Sortiment aus Blumen, Gemüse, Backwaren und vielem mehr sowie an den gewohnten Öffnungszeiten (jeweils Dienstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr) ändert sich aber nichts.