Anderen eine Freude machen: So könnt Ihr in der Weihnachtszeit für Bedürftige in Leipzig spenden

Leipzig - Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen mit Freude und Spaß im Rahmen der Familie verbunden. In den Zeiten der Inflation sind diese Wochen für viele Leipzigerinnen und Leipziger aber auch mit Sorgen verbunden. In der Messestadt werden deswegen jetzt Sachspenden gesammelt.

Der Leipziger Tafel e.V. versucht, Menschen mit einem geringen Einkommen durch die Ausgabe von Lebensmitteln zu unterstützen. (Archivbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

MyPlace SelfStorage, ein Anbieter für mietbaren Lagerraum, arbeitet mit der Tafel Leipzig zusammen, um Sachspenden für Bedürftige zu sammeln.

Das Ganze funktioniert so: Seit diesem Montag könnt Ihr in der Filiale des Anbieters in der Rosa-Luxemburg-Straße 35 im Zentrum-Ost Spenden abgeben. Das geht bis einschließlich 15. Dezember.

Diese Dinge werden laut dem Unternehmen in einem "Spendenabteil" gelagert und noch vor Weihnachten bei den regulären Lebensmittelausgaben der Leipziger Tafel verteilt.

"In der Vorweihnachtszeit ist das Haushaltsbudget unserer Tafelgäste besonders knapp. Die steigenden Lebensmittelpreise tragen dazu bei, die Situation zu erschweren. Viele Eltern leiden vor allem darunter, ihren Kindern nicht alle Wünsche erfüllen zu können", erklärte ein Mitarbeiter der Tafel in einer Pressemitteilung.