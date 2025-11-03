Immer wieder Streit um Moschee-Bau in Leipzig: Gericht schmettert "Stadtbild"-Klagen ab

Leipzig - Der jahrelange Streit um die geplante Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig -Gohlis scheint zumindest vorerst ein Ende gefunden zu haben.

Die Moschee soll in der Georg-Schumann-Straße 27 entstehen. © Silvio Bürger

Wie das Leipziger Verwaltungsgericht am Montag berichtete, wurden Klagen von zwei benachbarten Eigentümern gegen die Baugenehmigung des Gebetshauses abgewiesen.

"Die Kläger hatten unter anderem argumentiert, der Betrieb der Moschee werde wesentlich mehr Menschen anziehen, als genehmigt", hieß es in der Mitteilung. "Auch passe die Moschee an der geplanten Stelle nicht in das Stadtbild."

Mit diesen Vorwürfen hatten die Kläger nun allerdings keinen gerichtlichen Erfolg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Es war nicht das erste Mal, dass die geplante Moschee in der Georg-Schumann-Straße 27 im Leipziger Norden für fremdenfeindlichen Gegenwind gesorgt hat.