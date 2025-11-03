 871

Immer wieder Streit um Moschee-Bau in Leipzig: Gericht schmettert "Stadtbild"-Klagen ab

Der jahrelange Streit um die geplante Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig-Gohlis scheint endlich ein Ende gefunden zu haben.

Von Annika Rank

Leipzig - Der jahrelange Streit um die geplante Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig-Gohlis scheint zumindest vorerst ein Ende gefunden zu haben.

Die Moschee soll in der Georg-Schumann-Straße 27 entstehen.
Die Moschee soll in der Georg-Schumann-Straße 27 entstehen.

Wie das Leipziger Verwaltungsgericht am Montag berichtete, wurden Klagen von zwei benachbarten Eigentümern gegen die Baugenehmigung des Gebetshauses abgewiesen.

"Die Kläger hatten unter anderem argumentiert, der Betrieb der Moschee werde wesentlich mehr Menschen anziehen, als genehmigt", hieß es in der Mitteilung. "Auch passe die Moschee an der geplanten Stelle nicht in das Stadtbild."

Mit diesen Vorwürfen hatten die Kläger nun allerdings keinen gerichtlichen Erfolg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Es war nicht das erste Mal, dass die geplante Moschee in der Georg-Schumann-Straße 27 im Leipziger Norden für fremdenfeindlichen Gegenwind gesorgt hat.

Nachbarn hatten gegen den Bau geklagt, da das Gebäude ihrer Meinung nach nicht ins "Stadtbild" passe.
Nachbarn hatten gegen den Bau geklagt, da das Gebäude ihrer Meinung nach nicht ins "Stadtbild" passe.

Moschee-Bau stößt auf fremdenfeindlichen Widerstand

2013 hatten Unbekannte blutige Schweineköpfe auf dem Gelände drapiert.
2013 hatten Unbekannte blutige Schweineköpfe auf dem Gelände drapiert.

Der bis dato wohl erschreckendste Protest hatte sich im Jahr 2013 abgespielt, als auf dem Gelände fünf Holzpflöcke in den Boden gerammt und Schweineköpfe auf sie gespießt worden waren.

Im selben Jahr hatte es auch eine NPD-Demonstration sowie eine Unterschriftenaktion gegen den Bau gegeben.

Aber damit nicht genug: Drei Jahre später war auf dem Areal ein totes Schwein mit der Aufschrift "Mutti Merkel" abgelegt worden.

Der ursprüngliche Baubeginn in Leipzig war erst für 2014 geplant gewesen, dann aber immer wieder verschoben worden.

So soll das Gebetshaus voraussichtlich aussehen. (Archivbild)
So soll das Gebetshaus voraussichtlich aussehen. (Archivbild)

Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinschaft hat in Deutschland nach eigenen Angaben schätzungsweise zwischen 35.000 und 55.000 Mitglieder.

