Vorhaben soll mehr als 300.000 Euro kosten: Leipziger Straße wird bald "klimaresilient"

Leipzig - Die Leipziger Steinstraße soll klimaresilient umgebaut werden. Das Vorhaben wird vom Sächsischen Staatsministerium bezuschusst und soll insgesamt mehr als 300.000 Euro kosten.

Die Steinstraße soll ab dem kommenden Jahr klimaresilient umgestaltet werden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, fehlt es in der stark bebauten Steinstraße in der Südvorstadt an Bäumen und anderen grünen Flecken, weshalb die Hitzebelastung besonders im Sommer als sehr hoch eingestuft wird.

Das geplante Modellprojekt soll als Wegweiser für andere ähnliche Abschnitte in der Messestadt dienen. Michael Jana vom Mobilitäts- und Tiefbauamt bezeichnete es als "Labor für klimaresiliente Straßenräume im dichten Bestand".

So sollen zwischen der August-Bebel-Straße und der Brandvorwerkstraße vier bis acht neue Straßenbäume Platz finden. Diese sollen in einem sogenannten Schwammstadtkörper verbaut werden, welcher das Wurzelwerk schützt und gleichzeitig viel Wasser speichert.

Der Untergrund und somit auch die Auto-Stellplätze sollen so gepflastert werden, dass Regenwasser gut versickern kann. Zudem sind mehrere Tiefbeete und Niederschlagsmulden geplant.