Notstand in aufstrebendem Viertel: Leipzig-Stötteritz erstmals ohne Apotheke

Die Arnika-Apotheke schloss bereits im Juni. Anwohner stehen ratlos vor den Türen.

Am 21. Dezember gehen in der Viktoria Apotheke in der Ferdinand-Jost-Straße zum letzten Mal Medikamente über die Handverkaufstische. Damit schließt die älteste und gleichzeitig letzte Apotheke in dem aufstrebenden Ortsteil.

Zuvor gingen im Juni dieses Jahres in der Arnika-Apotheke und Anfang Dezember in der Arkaden-Apotheke (beide in Holzhäuser Straße) die Lichter aus.

Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen geben die Inhaber heutzutage ihre Apotheke auf.

Wurden vor einigen Jahren noch fette Ablösesummen für bestehende Apotheken gezahlt, war die Suche nach einem Nachfolger für die Viktoria-Apotheke vergeblich.