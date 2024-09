LVB-Elektrobus abgeschleppt: War es zu heiß in Leipzig?

Leipzig - Das passiert auch nicht alle Tage: Am vergangenen Freitagnachmittag wurde im Stadtteil Plagwitz ein Linienbus der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) abgeschleppt. Fiel das E-Fahrzeug etwa der Hitze zum Opfer oder was war da los?

Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen Elektrobus, der gerade mal ein gutes Jahr in Betrieb ist und bislang rund 65.000 Kilometer zurückgelegt hat. Zuletzt sollen aus verschiedenen Gründen immer häufiger wieder Dieselfahrzeuge zum Einsatz gekommen sein, nachdem E-Busse ausgefallen waren.

Die wichtigste Information gleich vorweg: Einen Unfall gab es glücklicherweise nicht, Fahrer und Passagieren geht es also gut.

Das Fahrzeug wurde zur Diagnose in den Bushof Lindenau gebracht. © Lutz Brose

Im Fall von Freitag war der Bus bereits seit 4.37 Uhr am frühen Morgen im Einsatz, zum Zeitpunkt des Defekts am Nachmittag sei er jedoch noch zu 95 Prozent geladen gewesen.

Er wurde in die Werkstatt am Bushof Lindenau gebracht, eine abschließende Diagnose steht noch aus. Man vermutet aber, dass es einen Fehler im 24-Volt-Bordnetz gab, wo die gesamte Elektronik eines Fahrzeugs zusammenläuft. "Das kann bei allen Fahrzeugen passieren, egal welcher Antrieb", so Backhaus.

Unabhängig davon werden die Busse aller 30.000 Kilometer, spätestens jedoch alle drei Monate gewartet. Dass trotzdem jederzeit etwas kaputtgehen kann, wissen Autofahrer aus eigener Erfahrung.

Doch nicht nur technische Defekte wie kaputte Luftkissen – diese dienen zur seitlichen Absenkung der Busse, damit Fahrgäste problemlos ein- und aussteigen können – und Klimaanlagen können zu Ausfällen führen, auch beispielsweise Vandalismus komme immer wieder vor.