LVB nach Hilfsaktion fast sprachlos: "Danke Leipzig, ihr seid der Wahnsinn!"
Leipzig - Es kehrt langsam Ruhe ein bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB): Seit Samstag gilt wie vorgesehen der planmäßige Baustellen-Liniennetzplan und zahlreiche Freiwillige sind noch ein letztes Mal auf Knien über die Gleise gerutscht, um diese von der klebrigen Masse zu befreien. Zeit, Danke zu sagen!
"Danke Leipzig, ihr seid der Wahnsinn!", ist in einem Instagram-Post der LVB zu lesen, den diese kurz nach Ende der Hilfsaktion am Samstagabend veröffentlicht haben.
Sage und schreibe 300 Helfer waren demnach im Laufe des Tages noch einmal im Einsatz, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, dass alle Strecken bald wieder befahrbar sind.
"Wir sind so gerührt von eurer Hilfsbereitschaft, eurem Einsatz und eurer Motivation", zeigen sich die Verantwortlichen dankbar für jeden einzelnen Freiwilligen. "Dank euch konnten wir in dieser Woche Unglaubliches schaffen und den Regelbetrieb zu großen Teilen wiederherstellen."
Das sei "echte Teamarbeit" gewesen und "ein starkes Zeichen dafür, was Zusammenhalt bewirken kann".
Leer gehen die Freiwilligen offenbar nicht aus, denn die LVB kündigen gleichzeitig an: "Weil Zusammenhalt keine Einbahnstraße ist, möchten wir auch etwas zurückgeben." Was genau das ist, wird aber noch nicht verraten. "Stay tuned", heißt es in dem Post geheimnisvoll.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Anwohner brachten Freiwilligen Snacks und Getränke
Mit im Boot waren am Samstag auch das Ordnungsamt und die Leipziger Feuerwehr, die sich gemeinsam um die Sperrungen gekümmert haben, außerdem das Technische Hilfswerk (THW) mit einigen Helfern und Technik.
Und: "Danke auch an alle Anwohner:innen, Geschäfte oder Menschen, die vor Ort mit Snacks und Getränken unsere Freiwilligen unterstützt haben."
Zwar sind alle Stadtteile nun wieder ans Straßenbahnnetz angebunden, doch beendet sind die Reinigungsarbeiten für die LVB trotzdem noch nicht. Zu einer kurzen Instagram-Story schreiben sie am Sonntagmittag: "Wir arbeiten weiterhin rund um die Uhr daran, auch die verbleibenden Strecken für den Betrieb vorzubereiten."
Noch mit Einschränkungen sind folgende Linien wieder im Einsatz: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15 und 16, Letztere sogar auf der kompletten Strecke zwischen Messegelände und Lößnig. Wie es weitergeht, kommunizieren die Verkehrsbetriebe sicher weiter in den sozialen Netzwerken.
Im Sondernetzplan seht Ihr die jeweiligen Routen. Die elektronischen Anzeigetafeln an den Haltestellen und die LeipzigMOVE-App informieren Euch wieder in Echtzeit über die Fahrpläne.
Titelfoto: Christian Grube