Großer Erfolg dank dutzender Freiwilliger: LVB machen riesigen Schritt in Richtung Normalität
Leipzig - Langsam, aber sicher stellt sich im Straßenbahnverkehr wieder ein wenig Normalität ein, nach und nach wurden in den letzten Tagen weitere Linien freigegeben. Am Samstag waren beim dritten und letzten Freiwilligeneinsatz der LVB wieder zahlreiche Leipziger dabei, damit alles bald wieder rund läuft.
LVB-Mitarbeiter und Freiwillige waren diesmal an den Haltestellen Leibnizstraße und Hauptbahnhof/Wintergartenstraße sowie in der Rosa-Luxemburg-Straße im Einsatz, um die Gleise von der klebrigen Masse freizukratzen, die durch die Hitzewelle in der vergangenen Woche den Bahnverkehr zum Erliegen gebracht hatte.
Gleich zu Beginn um 10 Uhr fanden sich schätzungsweise rund 70 Helfer an der Leibnizstraße und 60 am Wintergartenhochhaus ein, um die LVB zu unterstützen. Auch Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Ulf Middelberg packte tatkräftig mit an.
An beiden Standorten wurde wieder für Verpflegung gesorgt. Die elektronischen Hinweistafeln an den Haltestellen wurden dazu genutzt, allen fleißigen Helfern zu danken. Der Einsatz ist bis 18 Uhr geplant.
Die beste Nachricht: Ab sofort gilt der planmäßige Baustellen-Liniennetzplan (>> den findet Ihr hier) und seit 10 Uhr fahren die Straßenbahnen wieder im 10-Minuten-Takt. In den vergangenen Tagen fuhren viele Trams offiziell im 20-Minuten-Takt, doch ganz rund lief es bei den Abfahrtszeiten noch nicht immer.
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Linie 9 fährt im Linienverbund mit Linie 4, Tram 16 wieder auf ganzer Strecke im Einsatz
Am Samstagmorgen konnte nach der Beseitigung einer Havarie außerdem die Linie 9 teilweise wieder freigegeben werden.
"Im Linienverbund mit der Straßenbahnlinie 4 entsteht damit die Verbindung von Thekla über den Hauptbahnhof bis zur Naunhofer Straße", heißt es vonseiten der LVB in den sozialen Netzwerken.
Heißt: Linie 9 fährt von Thekla bis zum Hauptbahnhof und von dort weiter als Tram 4 zur Naunhofer Straße sowie zurück.
Nachmittags verkündete die LVB schließlich, dass Linie 16 wieder regulär zwischen dem Messegelände und Lößnig verkehrt. Damit sind auch der Bayerische Bahnhof und die Uniklinik wieder erreichbar.
Ebenfalls am Samstag konnten nun auch die Baumaßnahmen an der Westseite des Hauptbahnhofs und in der Georg-Schumann-Straße beginnen.
Einzelne Abschnitte noch nicht befahrbar, Bahnen werden umgeleitet
Ein kleines Aber gibt es dennoch: "Bitte beachtet, dass trotz der bisher großartigen Leistung weiterhin einzelne Abschnitte, die noch nicht befahrbar sind, entsprechend umgeleitet werden", so die LVB. Demnach liefern alle Auskunftssysteme jetzt auch wieder Echtzeitdaten.
Bereits am Mittwoch hatte das Unternehmen angekündigt, dass es bis Mitte kommender Woche dauern könnte, bis alles wieder ganz normal läuft.
Im Sondernetzplan seht Ihr, wie die einzelnen Linien fahren, in den sozialen Medien hält die LVB Euch ebenfalls auf dem Laufenden. Über die Fahrpläne könnt Ihr Euch außerdem in der LeipzigMOVE-App informieren.
Erstmeldung von 11.21 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.41 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube