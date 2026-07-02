Mensch leblos aus Leipziger Elsterbecken geborgen

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Am Donnerstagnachmittag wurde an der Landauerbrücke in der Nähe der Red Bull Arena Leipzig eine leblose Person geborgen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Donnerstagnachmittag rückten zahlreiche Rettungskräfte zur Landauerbrücke in der Nähe der Red Bull Arena aus.

Die Leiche wurde in der Nähe der Landauer Brücke gefunden. (Archivbild)
Die Leiche wurde in der Nähe der Landauer Brücke gefunden. (Archivbild)  © Ralf Seegers

Gegen 14.30 Uhr wurde eine leblose Person im Wasser an der Hans-Driesch-Straße gefunden. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24 Anfrage.

Die Polizei und der Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Kräften aus. Rettungsboote waren ebenfalls im Einsatz.

Momentan ist noch völlig unklar, was passiert ist.

Die Identität der leblosen Person konnte noch nicht geklärt werden, genau so wenig wie die Todesursache. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: b

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