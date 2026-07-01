Noch eine Woche keine Normalität! LVB-Netz bleibt trotz Hilfsaktionen löchrig
Leipzig - Die unermüdliche Arbeit der LVB-Angestellten sowie zahlreicher Freiwilliger macht sich bezahlt: Am Mittwoch konnten weitere Straßenbahnlinien ihren Betrieb - wenn auch eingeschränkt - wieder aufnehmen. Bis zur vollständigen ÖPNV-Normalität dauert es aber noch.
"Bis Mitte nächster Woche sollen alle wesentlichen ÖPNV-Strecken in alle Stadtquartiere wieder in Betrieb sein", kündigte die Stadt am Mittwochnachmittag an.
Davor verkündeten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nahezu im Stundentakt die Freigaben einzelner Linien. Los ging es mit der 7, die Alt-West wieder mit der Innenstadt verbindet. Diese verkehrt ab sofort im 20-Minuten-Takt zwischen dem Wilhelm-Leuschner-Platz und der Philipp-Reis-Straße.
Ebenfalls auf der Linie 7 wird auch zwischen Paunsdorf, Straßenbahnhof und Sommerfeld gefahren. Gleichzeitig ist zudem die Linie 3 zwischen dem Paunsdorfer Straßenbahnhof und Taucha ans Netz gegangen. Beide sind auch im 20-Minuten-Takt unterwegs.
Außerdem fährt seit dem Nachmittag alle 20 Minuten auch Linie 15 wieder. Ihre Route verläuft von Miltitz über Angerbrücke, Felsenkeller und Westplatz ebenfalls zum Wilhelm-Leuschner-Platz und zurück.
Das sei vor allem den fleißigen Kollegen und Kolleginnen sowie freiwilligen Helfern und Helferinnen zu verdanken, die seit Tagen die während der großen Hitze am Wochenende flüssig gewordene Bitumenmasse von den Gleisen kratzen.
Das Ziel: Dem regulären Tramverkehr so Schritt für Schritt näherzukommen.
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Freigabe weiterer Tramlinie soll bald folgen
Laut dem Sondernetzplan ist vorgesehen, dass folgende Strecken als nächstes freigegeben werden:
- Linie 14 zwischen Angerbrücke und Wilhelm-Leuschner-Platz
- Linie 11 bis Möckernscher Markt
Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt. Die LVB halten Euch ständig auf Ihrer Webseite und in ihren Sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Über die Fahrpläne könnt Ihr Euch in der LeipzigMOVE-App informieren.
Der komplette Leipziger Straßenbahnverkehr kam am Samstag bei Temperaturen von fast 40 Grad zum Erliegen, nachdem die Gleise durch die klebrige Masse nicht mehr sicher befahrbar war. Seit Montag ist Linie 1 verkürzt wieder im Einsatz, seit Dienstag auch Linie 11.
Erstmeldung am 1. Juli, 11.29 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.37 Uhr.
Titelfoto: privat