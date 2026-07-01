Noch eine Woche keine Normalität! LVB-Netz bleibt trotz Hilfsaktionen löchrig

Leipzig - Die unermüdliche Arbeit der LVB-Angestellten sowie zahlreicher Freiwilliger macht sich bezahlt: Am Mittwoch konnten weitere Straßenbahnlinien ihren Betrieb - wenn auch eingeschränkt - wieder aufnehmen. Bis zur vollständigen ÖPNV-Normalität dauert es aber noch.

Im Sondernetzplan sieht man, welche Linien wie fahren. © Leipziger Verkehrsbetriebe

"Bis Mitte nächster Woche sollen alle wesentlichen ÖPNV-Strecken in alle Stadtquartiere wieder in Betrieb sein", kündigte die Stadt am Mittwochnachmittag an.

Davor verkündeten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nahezu im Stundentakt die Freigaben einzelner Linien. Los ging es mit der 7, die Alt-West wieder mit der Innenstadt verbindet. Diese verkehrt ab sofort im 20-Minuten-Takt zwischen dem Wilhelm-Leuschner-Platz und der Philipp-Reis-Straße.

Ebenfalls auf der Linie 7 wird auch zwischen Paunsdorf, Straßenbahnhof und Sommerfeld gefahren. Gleichzeitig ist zudem die Linie 3 zwischen dem Paunsdorfer Straßenbahnhof und Taucha ans Netz gegangen. Beide sind auch im 20-Minuten-Takt unterwegs.

Außerdem fährt seit dem Nachmittag alle 20 Minuten auch Linie 15 wieder. Ihre Route verläuft von Miltitz über Angerbrücke, Felsenkeller und Westplatz ebenfalls zum Wilhelm-Leuschner-Platz und zurück.

Das sei vor allem den fleißigen Kollegen und Kolleginnen sowie freiwilligen Helfern und Helferinnen zu verdanken, die seit Tagen die während der großen Hitze am Wochenende flüssig gewordene Bitumenmasse von den Gleisen kratzen.

Das Ziel: Dem regulären Tramverkehr so Schritt für Schritt näherzukommen.