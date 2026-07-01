Noch eine Woche keine Normalität! LVB-Netz bleibt trotz Hilfsaktionen löchrig

6.716 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die unermüdliche Arbeit vieler Menschen an den Gleisen in Leipzig macht sich bezahlt: Am Mittwoch konnten weitere Straßenbahnlinien in Betrieb gehen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Die unermüdliche Arbeit der LVB-Angestellten sowie zahlreicher Freiwilliger macht sich bezahlt: Am Mittwoch konnten weitere Straßenbahnlinien ihren Betrieb - wenn auch eingeschränkt - wieder aufnehmen. Bis zur vollständigen ÖPNV-Normalität dauert es aber noch.

Im Sondernetzplan sieht man, welche Linien wie fahren.
Im Sondernetzplan sieht man, welche Linien wie fahren.  © Leipziger Verkehrsbetriebe

"Bis Mitte nächster Woche sollen alle wesentlichen ÖPNV-Strecken in alle Stadtquartiere wieder in Betrieb sein", kündigte die Stadt am Mittwochnachmittag an.

Davor verkündeten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nahezu im Stundentakt die Freigaben einzelner Linien. Los ging es mit der 7, die Alt-West wieder mit der Innenstadt verbindet. Diese verkehrt ab sofort im 20-Minuten-Takt zwischen dem Wilhelm-Leuschner-Platz und der Philipp-Reis-Straße.

Ebenfalls auf der Linie 7 wird auch zwischen Paunsdorf, Straßenbahnhof und Sommerfeld gefahren. Gleichzeitig ist zudem die Linie 3 zwischen dem Paunsdorfer Straßenbahnhof und Taucha ans Netz gegangen. Beide sind auch im 20-Minuten-Takt unterwegs.

Leipzig: Hitze-Blog für Leipzig: LVB nehmen Betrieb wieder auf!
Leipzig Lokal Hitze-Blog für Leipzig: LVB nehmen Betrieb wieder auf!

Außerdem fährt seit dem Nachmittag alle 20 Minuten auch Linie 15 wieder. Ihre Route verläuft von Miltitz über Angerbrücke, Felsenkeller und Westplatz ebenfalls zum Wilhelm-Leuschner-Platz und zurück.

Das sei vor allem den fleißigen Kollegen und Kolleginnen sowie freiwilligen Helfern und Helferinnen zu verdanken, die seit Tagen die während der großen Hitze am Wochenende flüssig gewordene Bitumenmasse von den Gleisen kratzen.

Das Ziel: Dem regulären Tramverkehr so Schritt für Schritt näherzukommen.

Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Freigabe weiterer Tramlinie soll bald folgen

Seit Montag ist Linie 1 wieder im Einsatz, es folgten Linie 11, 7, 3 und 15.
Seit Montag ist Linie 1 wieder im Einsatz, es folgten Linie 11, 7, 3 und 15.

Laut dem Sondernetzplan ist vorgesehen, dass folgende Strecken als nächstes freigegeben werden:

  • Linie 14 zwischen Angerbrücke und Wilhelm-Leuschner-Platz
  • Linie 11 bis Möckernscher Markt

Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt. Die LVB halten Euch ständig auf Ihrer Webseite und in ihren Sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Über die Fahrpläne könnt Ihr Euch in der LeipzigMOVE-App informieren.

Leipzig: Helden auf Knien: Hier kratzen Leipziger unsere verklebten Gleise frei
Leipzig Lokal Helden auf Knien: Hier kratzen Leipziger unsere verklebten Gleise frei

Der komplette Leipziger Straßenbahnverkehr kam am Samstag bei Temperaturen von fast 40 Grad zum Erliegen, nachdem die Gleise durch die klebrige Masse nicht mehr sicher befahrbar war. Seit Montag ist Linie 1 verkürzt wieder im Einsatz, seit Dienstag auch Linie 11.

Erstmeldung am 1. Juli, 11.29 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.37 Uhr.

Titelfoto: privat

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: