Mahnwache: Geisterrad erinnert an tragischen Tod von Angelo (†25)

Markranstädt - Nach dem Tod eines 25-jährigen Radfahrers Anfang Oktober in Markranstädt hat am Montagnachmittag eine Mahnwache am Unfallort stattgefunden. Der ADFC und Angehörige des Toten positionierten ein sogenanntes Geisterrad - gleichzeitig kritisiert der Verein mangelnde Sicherheit an dem Ort.