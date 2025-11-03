Makaberer Scherz: Mann droht an Leipziger Flughafen mit Bombe im Koffer

Von Alexandra Kiel

Leipzig - Der Scherz eines Passagiers ist am Flughafen Halle/Leipzig gewaltig nach hinten losgegangen.

Die Bundespolizei fand den Scherz überhaupt nicht witzig. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Der 58-Jährige schien es lustig zu finden, auf eine Bombe in seinem Gepäck hinzuweisen.

Daraufhin prüfte die Bundespolizei eigenen Angaben zufolge den Koffer des Mannes - ohne Ergebnis. Das Ganze war wohl nur ein Scherz.

Doch nicht für die Beamten. Prompt wurde er demnach mitsamt seiner fünf Begleiter am Freitag von einem Flug nach Ägypten ausgeschlossen.

Das Gepäck sei wieder aus dem Flugzeug ausgeladen. Die entstandene Schadenshöhe für den Flughafen sowie die Airline seien noch unklar.

Es könnte also teuer für den Reisenden werden.

Zudem wurden Ermittlungen aufgrund der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Vortäuschen einer Straftat sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet.

