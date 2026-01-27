 1.527

Mann in Leipziger Tram angegriffen: Großeinsatz am Bayerischen Bahnhof

Eine Auseinandersetzung eskalierte Montagnacht, als zwei Männer in einer Leipziger Tram plötzlich auf einen 30-Jährigen losgingen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Eine Auseinandersetzung eskalierte Montagnacht, als zwei Männer in einer Leipziger Tram plötzlich auf einen 30-Jährigen losgingen.

Nach dem Angriff wurde der Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Nach dem Angriff wurde der Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht.  © 7aktuell.de

Die drei waren gegen 23.20 Uhr in der Straßenbahn unterwegs, als zwei Tatverdächtige plötzlich einen Mann mit einem spitzen Gegenstand bedrohten, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage.

Dann eskalierte die Situation. Es kam zum Angriff, bei dem der 30-Jährige verletzt wurde.

Am Bayerischen Bahnhof griff die Polizei ein. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Wunden seien nicht lebensbedrohlich.

Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützten den Einsatz.
Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützten den Einsatz.  © 7aktuell.de

Ein Tatverdächtiger (21) konnte vor Ort von den Beamten festgestellt werden. Dem zweiten gelang die Flucht.

Die Bereitschaftspolizei unterstützte den Einsatz ebenso wie Kräfte der Feuerwehr.

Titelfoto: 7aktuell.de

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: