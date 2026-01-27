Mann in Leipziger Tram angegriffen: Großeinsatz am Bayerischen Bahnhof

Leipzig - Eine Auseinandersetzung eskalierte Montagnacht, als zwei Männer in einer Leipziger Tram plötzlich auf einen 30-Jährigen losgingen.

Nach dem Angriff wurde der Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht. © 7aktuell.de

Die drei waren gegen 23.20 Uhr in der Straßenbahn unterwegs, als zwei Tatverdächtige plötzlich einen Mann mit einem spitzen Gegenstand bedrohten, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage.

Dann eskalierte die Situation. Es kam zum Angriff, bei dem der 30-Jährige verletzt wurde.

Am Bayerischen Bahnhof griff die Polizei ein. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Wunden seien nicht lebensbedrohlich.