Mann in Leipziger Tram angegriffen: Großeinsatz am Bayerischen Bahnhof
Leipzig - Eine Auseinandersetzung eskalierte Montagnacht, als zwei Männer in einer Leipziger Tram plötzlich auf einen 30-Jährigen losgingen.
Die drei waren gegen 23.20 Uhr in der Straßenbahn unterwegs, als zwei Tatverdächtige plötzlich einen Mann mit einem spitzen Gegenstand bedrohten, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage.
Dann eskalierte die Situation. Es kam zum Angriff, bei dem der 30-Jährige verletzt wurde.
Am Bayerischen Bahnhof griff die Polizei ein. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Wunden seien nicht lebensbedrohlich.
Ein Tatverdächtiger (21) konnte vor Ort von den Beamten festgestellt werden. Dem zweiten gelang die Flucht.
Die Bereitschaftspolizei unterstützte den Einsatz ebenso wie Kräfte der Feuerwehr.
Titelfoto: 7aktuell.de