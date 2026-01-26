Nach Vorfall in Leipziger Sauna: Jetzt müssen die Spanner zittern

Nach einem Vorfall in einer Leipziger Sauna haben zwei Bundesländer nun einen gemeinsamen Vorstoß gewagt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Hannover/Leipzig - Im Juli 2025 wurden zwei Frauen in Leipzig gegen ihren Willen unbekleidet in einer Sauna gefilmt. Die beiden Geschädigten rufen die Polizei und erstatten Anzeige, der Mann gesteht vor Ort, sein Handy wird beschlagnahmt. Im August stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren jedoch ein, der Spanner erhielt sein Smartphone zurück, wie TAG24 in Erfahrung brachte, samt der Nacktaufnahmen. Vor dem Hintergrund weiterer, ähnlicher Fälle forderten Frauen deutschlandweit schärfere Strafen. Zwei Bundesländer haben nun einen gemeinsamen Vorstoß gewagt.

Die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) sprach sich am Montag gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) dafür aus, sexuell motivierte Bildaufnahmen in der Öffentlichkeit unter Strafe zu stellen. © Shireen Broszies/dpa So sollen "sexuell motivierte" Bildaufnahmen auch in der Öffentlichkeit, also etwa in der Sauna oder am Strand, verboten werden, fordern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in einer gemeinsamen Bundesratsinitiative. Digitale Spanner dürften sich nicht länger hinter den Unzulänglichkeiten veralteter Paragrafen verstecken, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (56, Grüne) in Hannover. Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (48, SPD) sagte, Voyeuraufnahmen hätten mit der ständigen Verfügbarkeit von Kameras durch Smartphones zugenommen. Zwar sei es schon heute strafbar, solche Aufnahmen zu verbreiten, das Filmen oder Fotografieren selbst sei in der Öffentlichkeit allerdings nicht verboten. Diese Strafbarkeitslücke müsse die Bundesregierung schließen.

Diskussion um bestehende Strafbarkeitslücke