Silbereisen-Fans können aufatmen: Sender gibt grünes Licht für Show-Fortsetzung

Leipzig - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat grünes Licht für eine Fortsetzung der TV-Showreihe "Die Feste mit Florian Silbereisen" gegeben.

Die Shows mit dem Schlagersänger (44) zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen. (Archiv) © dpa/BR/Ralf Wilschewski

"Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des MDR zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027/2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen", erklärte der Sender.

Zu weiteren Einzelheiten äußerte sich der MDR nicht. Vertragliche Details könne man mit Blick auf noch anstehende Befassungen in weiteren ARD-Gremien derzeit nicht geben, hieß es.

Die Shows mit dem Schlagersänger und Moderator zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im Ersten.

Die formale Befassung weiterer ARD-Gremien steht noch aus.