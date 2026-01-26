Silbereisen-Fans können aufatmen: Sender gibt grünes Licht für Show-Fortsetzung

Fans von Florian Silbereisen können sich freuen: Der MDR plant weitere Ausgaben der erfolgreichen Feste-Shows.

Leipzig - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat grünes Licht für eine Fortsetzung der TV-Showreihe "Die Feste mit Florian Silbereisen" gegeben.

Die Shows mit dem Schlagersänger (44) zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen. (Archiv)
"Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des MDR zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027/2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen", erklärte der Sender.

Zu weiteren Einzelheiten äußerte sich der MDR nicht. Vertragliche Details könne man mit Blick auf noch anstehende Befassungen in weiteren ARD-Gremien derzeit nicht geben, hieß es.

Die Shows mit dem Schlagersänger und Moderator zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im Ersten.

Die formale Befassung weiterer ARD-Gremien steht noch aus.

Silbereisen (44) zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft. Der Moderator und Sänger ist vielen TV-Zuschauern auch als Schauspieler bekannt. In der ZDF-Klassiker-Reihe "Traumschiff" spielt er seit Jahren Kapitän Max Parger.

