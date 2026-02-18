Massive Sicherheits-Bedenken: Leipziger Buchmesse sagt AfD-Politiker ab

Leipzig - Die Leipziger Buchmesse hat die ursprünglich geplante Romanvorstellung des AfD-Politikers Maximilian Krah (49) abgesagt. Die vom Castrum Verlag angemeldete Veranstaltung sei "nach sorgfältiger Prüfung aus Sicherheitsgründen" gestrichen worden, teilte die Buchmesse mit. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet.

Die Leipziger Buchmesse hat eine geplante Lesung des AfD-Politikers Maximilian Krah (49) wegen akuter Sicherheitsbedenken abgesagt. (Archivbild) © Elisa Schu/dpa

Die Präsentation von Krahs Roman "Die Reise nach Europa" war am 21. März vorgesehen.

Für die Veranstaltung bestünden wegen der hohen Bekanntheit Krahs und seiner "öffentlich sehr kontrovers diskutierten Positionen massive Sicherheitsbedenken", hieß es zur Begründung.

Oberste Priorität sei der Schutz aller Besucherinnen und Besucher, insbesondere der vielen Schulklassen, Familien und jungen Menschen.

Das Sicherheitskonzept sehe ausdrücklich vor, Veranstaltungen mit erheblichem Risikopotenzial nicht zuzulassen oder in einen anderen Rahmen zu überführen.



