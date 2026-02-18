Lachhafter Preis? Kuriose Bank für mehr als 5000 Euro in Leipzig aufgetaucht

In Leipzig-Schleußig steht Sachsens erste Humorbank. Die Bank soll mehr Humor in den Alltag bringen. Die Idee kommt aus Konstanz.

Von Tamina Porada

Leipzig - Eine neue Parkbank ist normalerweise keine sonderliche Sensation in Leipzig. Im Stadtteil Schleußig ist aber eine besondere Sitzgelegenheit aufgetaucht, die die Menschen zum Lachen auffordert.

Die Bank steht an der Entenbrücke in Schleußig.
Die Bank steht an der Entenbrücke in Schleußig.  © Screenshot/Instagram/@humorbank.de

An der Entenbrücke an der Ecke Limburger Steg/Holbeinstraße steht Sachsens erste Humorbank.

"Witzen im Sitzen" steht auf den Holzbänken, und dieser Spruch soll Programm werden. Die Bank soll den Alltag etwas heiterer und humorvoller machen.

Nicht so witzig war allerdings der Weg zur Genehmigung und der Preis dieser besonderen Bank. Der Leipziger Ray Rühle brachte die Idee in den Stadtbezirksbeirat. Danach wurde lange diskutiert - mit Erfolg für die kuriose Idee.

Leipzig: Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Gebäude brennt
Leipzig Lokal Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Gebäude brennt

"Ein großes Danke an den Stadtbezirksbeirat, der Humor bewiesen, nicht locker gelassen und sich am Ende sogar gegen die Verwaltung durchgesetzt hat", kommentierte das Team dahinter auf Instagram.

Die Bank ist allerdings auch ein teurer Spaß, denn wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, hat sie 5216 Euro gekostet.

Die Bank soll Leichtigkeit in den Alltag bringen

Das Original aus Konstanz sieht etwas anders aus als in Leipzig. (Archivfoto)
Das Original aus Konstanz sieht etwas anders aus als in Leipzig. (Archivfoto)  © Jan Karpawitz/Tamala Clown Akademie/dpa

"Nach über einem Jahr Wartezeit ist sie endlich da", hieß es auf Instagram weiter. Die Humorbank wurde bereits Mitte Dezember aufgestellt.

Die Idee kommt ursprünglich aus Konstanz in Baden-Württemberg. Dort überlegten sich Humortrainer in Ausbildung, wie sie sich bei ihren Lehrern bedanken könnten, erzählen die Initiatoren auf ihrer Webseite. Als Entspannung und kleine Pause im Alltag wurde die erste Humorbank aufgestellt.

Das Ziel ist demnach, wieder etwas Leichtigkeit und Gelassenheit zu schaffen und sich selbst und das Leben mal kurz nicht so ernst zu nehmen. Die Initiatoren verweisen auch darauf, dass man Humor trainieren kann.

Leipzig: Ministerpräsident Kretschmer schwärmt: "Das ist die coolste Stadt Sachsens"
Leipzig Lokal Ministerpräsident Kretschmer schwärmt: "Das ist die coolste Stadt Sachsens"

Während die Original-Bank aus Konstanz kleine Plaketten mit Ideen, wie man andere zum Lachen bringen kann, hat, muss man in Leipzig selbst kreativ werden. Die Sitzbank in der Messestadt ist schlichter gehalten.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/@humorbank.de

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: