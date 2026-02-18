Lachhafter Preis? Kuriose Bank für mehr als 5000 Euro in Leipzig aufgetaucht
Leipzig - Eine neue Parkbank ist normalerweise keine sonderliche Sensation in Leipzig. Im Stadtteil Schleußig ist aber eine besondere Sitzgelegenheit aufgetaucht, die die Menschen zum Lachen auffordert.
An der Entenbrücke an der Ecke Limburger Steg/Holbeinstraße steht Sachsens erste Humorbank.
"Witzen im Sitzen" steht auf den Holzbänken, und dieser Spruch soll Programm werden. Die Bank soll den Alltag etwas heiterer und humorvoller machen.
Nicht so witzig war allerdings der Weg zur Genehmigung und der Preis dieser besonderen Bank. Der Leipziger Ray Rühle brachte die Idee in den Stadtbezirksbeirat. Danach wurde lange diskutiert - mit Erfolg für die kuriose Idee.
"Ein großes Danke an den Stadtbezirksbeirat, der Humor bewiesen, nicht locker gelassen und sich am Ende sogar gegen die Verwaltung durchgesetzt hat", kommentierte das Team dahinter auf Instagram.
Die Bank ist allerdings auch ein teurer Spaß, denn wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, hat sie 5216 Euro gekostet.
Die Bank soll Leichtigkeit in den Alltag bringen
"Nach über einem Jahr Wartezeit ist sie endlich da", hieß es auf Instagram weiter. Die Humorbank wurde bereits Mitte Dezember aufgestellt.
Die Idee kommt ursprünglich aus Konstanz in Baden-Württemberg. Dort überlegten sich Humortrainer in Ausbildung, wie sie sich bei ihren Lehrern bedanken könnten, erzählen die Initiatoren auf ihrer Webseite. Als Entspannung und kleine Pause im Alltag wurde die erste Humorbank aufgestellt.
Das Ziel ist demnach, wieder etwas Leichtigkeit und Gelassenheit zu schaffen und sich selbst und das Leben mal kurz nicht so ernst zu nehmen. Die Initiatoren verweisen auch darauf, dass man Humor trainieren kann.
Während die Original-Bank aus Konstanz kleine Plaketten mit Ideen, wie man andere zum Lachen bringen kann, hat, muss man in Leipzig selbst kreativ werden. Die Sitzbank in der Messestadt ist schlichter gehalten.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@humorbank.de