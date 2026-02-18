Lachhafter Preis? Kuriose Bank für mehr als 5000 Euro in Leipzig aufgetaucht

Leipzig - Eine neue Parkbank ist normalerweise keine sonderliche Sensation in Leipzig. Im Stadtteil Schleußig ist aber eine besondere Sitzgelegenheit aufgetaucht, die die Menschen zum Lachen auffordert.

Die Bank steht an der Entenbrücke in Schleußig. © Screenshot/Instagram/@humorbank.de

An der Entenbrücke an der Ecke Limburger Steg/Holbeinstraße steht Sachsens erste Humorbank.

"Witzen im Sitzen" steht auf den Holzbänken, und dieser Spruch soll Programm werden. Die Bank soll den Alltag etwas heiterer und humorvoller machen.

Nicht so witzig war allerdings der Weg zur Genehmigung und der Preis dieser besonderen Bank. Der Leipziger Ray Rühle brachte die Idee in den Stadtbezirksbeirat. Danach wurde lange diskutiert - mit Erfolg für die kuriose Idee.

"Ein großes Danke an den Stadtbezirksbeirat, der Humor bewiesen, nicht locker gelassen und sich am Ende sogar gegen die Verwaltung durchgesetzt hat", kommentierte das Team dahinter auf Instagram.

Die Bank ist allerdings auch ein teurer Spaß, denn wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, hat sie 5216 Euro gekostet.