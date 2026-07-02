Mega-Rabatt im Freibad: Für nur 1 Euro ins Leipziger Plansch-Vergnügen!

Leipzig - Leipzigs Schülerinnen und Schüler können am morgigen Freitag beim Freibadbesuch richtig Geld sparen.

Kinder und Jugendliche dürfen am Freitag für nur einen Euro die städtischen Freibäder besuchen. (Symbolbild) © Elisa Schu/dpa

Am Zeugnistag und damit auch zum Start der Sommerferien zahlen sie in der Messestadt nämlich nur einen Euro Eintritt in sämtlichen Freibädern.

"Der letzte Schultag ist etwas Besonderes, und bei uns beginnen die Sommerferien mit einem Sprung ins kühle Nass oder einem tollen Tag auf unseren Anlagen", so Sportbäderchef Martin Gräfe über die Aktion, die allen Kindern und Jugendlichen einen "unbeschwerten Ferienstart" ermöglichen soll.

Trotz der prognostizierten moderaten Temperaturen am Freitag bieten die Bäder dank der zahlreichen Freizeitangebote eine gute Anlaufstelle für Groß und Klein: Neben den Spielplätzen sind auch Dutzende Beachvolleyball- und Tischtennisflächen vorhanden.