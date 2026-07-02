Mega-Rabatt im Freibad: Für nur 1 Euro ins Leipziger Plansch-Vergnügen!
Leipzig - Leipzigs Schülerinnen und Schüler können am morgigen Freitag beim Freibadbesuch richtig Geld sparen.
Am Zeugnistag und damit auch zum Start der Sommerferien zahlen sie in der Messestadt nämlich nur einen Euro Eintritt in sämtlichen Freibädern.
"Der letzte Schultag ist etwas Besonderes, und bei uns beginnen die Sommerferien mit einem Sprung ins kühle Nass oder einem tollen Tag auf unseren Anlagen", so Sportbäderchef Martin Gräfe über die Aktion, die allen Kindern und Jugendlichen einen "unbeschwerten Ferienstart" ermöglichen soll.
Trotz der prognostizierten moderaten Temperaturen am Freitag bieten die Bäder dank der zahlreichen Freizeitangebote eine gute Anlaufstelle für Groß und Klein: Neben den Spielplätzen sind auch Dutzende Beachvolleyball- und Tischtennisflächen vorhanden.
Die Aktion gilt am morgigen Freitag in allen fünf Leipziger Freibädern sowie dem Kinderfreibecken Robbe bei Vorzeigen des Schülerausweises. Und auch jüngere Kinder, die noch keine Schüler sind, dürfen sich über den ermäßigten Eintrittspreis freuen.
Titelfoto: Elisa Schu/dpa