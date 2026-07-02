Vom Chemiewerk zum Mega-Quartier: Im Leipziger Süden entstehen mehr als 1200 Wohnungen

Leipzig – Vom früheren "volkseigenen Betrieb" der VEB Bauchemie im Leipziger Süden zeugt aktuell nur noch eine schadstoffbelastete Industriebrache. Das soll sich ändern: Am Mittwoch übergab die Landesdirektion Sachsen (LDS) der Leipziger Gesellschaft für "Bauen und Wohnen" (BUWOG) symbolisch einen Fördermittelbescheid über 1,5 Millionen Euro zur Bodensanierung.

So sieht das Areal aktuell aus: Die Fläche von der Semmelweisstraße bis hin zum Portikus des Bayrischen Bahnhofs soll künftig Wohnraum sein. © Anke Brod

In etwa einem Jahr wird nämlich an der Lößniger Straße der Spatenstich für mehr als 1260 Neubauwohnungen mit ein bis fünf Zimmern anvisiert.

Überdies wollen die Projektentwickler parallel zur angrenzenden S-Bahntrasse hier einen Stadtpark schaffen. Tiefgarage, Kita sowie ein Café samt Quartiersplatz sind für die Chemiebrache ebenfalls vorgesehen.

Ein Nahversorger und kleinere Gewerbe runden das innerstädtische Mischkonzept ab.

In seiner Länge erstreckt sich das Areal von der Semmelweisstraße nahe des MDR-S-Bahnhaltepunkts bis zum Portikus des Bayrischen Bahnhofs.

"Mit der Förderung machen wir die Fläche wieder lebenswert", erklärte LDS-Präsident Béla Bélafi vor Ort.